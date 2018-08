Za radnike Uljanika, čini se, bit će svjetla na kraju tunela, barem što se neisplaćene plaće za srpanj tiče.

Nova TV neslužbeno doznaje da će se plaća radnicima Uljanika za srpanj rješavati preko komercijalnih banaka. S Europskom komisijom dogovoreno je da se to neće tretirati kao nedozvoljena državna potpora, ukoliko će biti potrebna državna jamstva ili kolateral u obliku dionica u vlasništvu države. To će se tretirati kao doprinos države planu restrukturiranja.

Miletić: Uljanik je za IDS isključivo brodogradilište, nikakva hotelska tvrtka

Predsjednik Istarskog demokratskog sabora (IDS) Boris Miletić rekao je u nedjelju na izvanrednoj konferenciji za novinare u Puli kako je IDS siguran da Uljanik, 3. maj i brodogradnja u Hrvatskoj imaju budućnost i da ona danas ovisi o Vladi, od koje očekuje da "odmah promijeni svoj odnos prema Uljaniku, a ne da se ponaša kao da Uljanik, Pula i Istra nisu dio Hrvatske".

Rješenje ove mučne situacije oko neisplate plaća radnicima Uljanika isključivo je u rukama Vlade, rekao je Miletić i dodao da od Vlade ne traži nikakav specijalni tretman, već samo da za Uljanik napravi ono što je napravila za ostale hrvatske tvrtke.

"Prioritet Vlade treba biti isplata plaće, a ne stečaj. Vlada je naprasno počela kalkulirati svojim obećanjima i počela spominjati najgoru moguću opciju odnosno stečaj, čime je izigrala Uljanik, radnike i Istru," rekao je Miletić. Nepojmljivo mu je da Vlada, "za razliku od ostalih hrvatskih tvrtki koje je spašavala, ne želi spasiti Uljanik i prijeti stečajem".

Poručio je da IDS ne želi ugasiti brodogradnju kako bi se na toj lokaciji gradili hoteli i smatra to "najbesmislenijim podmetanjem koje kruži ovim prostorima".

"Nama je Pula bez Uljanika nezamisliva, Uljanik je sastavni dio identiteta Pule i Istre. Vlada treba samo omogućiti radnicima, koji ne traže milostinju, da i dalje rade i grade gospodarstvo i budućnost Istre i Hrvatske," kazao je Boris Miletić.

Naglasio je da članovi Uprave, Nadzornog odbora i direktori Uljanika nisu, niti su ikad bili kadrovi IDS-a odnosno članovi te stranke i potvrdio je da je IDS angažirao odvjetnika i da će protiv svih koji su, kako je rekao, "plasirali takve lako provjerljive i utužive laži" pokrenut sudski postupak.

"Pokušaj nekih pojedinaca da tešku muku radnika Uljanika iskoriste za svoje niske interese jadni su i degutantni. To su jednostavno besmislice kojima se ova ružna situacija pokušava politizirati i odmaknuti od onih koji situaciju mogu riješiti, a to je država odnosno Vlada," poručio je Miletić dodavši kako se IDS nikada nije miješao u rad Uprave odnosno u poslovanje Uljanik grupe.

Potpredsjednik IDS-a Valter Flego kazao je kako isplata plaća, a ne stečaj trebaju i moraju biti prioritet Vlade jer, kako je rekao "160 godina rada, tradicije, znanja i ponosa ne mogu se tek tako baciti u vjetar".

"Sve su se hrvatske vlade do sada hvalile izvozom brodova koji su gradili radnici Uljanika, a danas, kada treba pomoći tim istim radnicima, Vlada ne reagira i skriva se. Stečaj za nas nije opcija, tražimo da se radnicima riješi isplata plaća koju su zaradili i da Uljanik nastavi graditi brodove," poručio je Flego podsjetivši kako je Uljanik jedino brodogradilište u Hrvatskoj koje nikad nije sanirano državnim novcem.

Odgovarajući na pitanje novinara treba li po njemu Uprava odstupiti, predsjednik IDS-a Boris Miletić kazao je kako je sama uprava nedvosmisleno poručila da će "čim se nađe novi kapetan, rado kormilarenje tim brodom prepustiti novoj upravi" i time jasno istaknula kako prihvaća dio odgovornosti.

"Postoje tri ključna dionika u ovome procesu. Jedan je Uprava, drugi je Vlada a treći strateški partner. Jedino oni mogu sačuvati brodogradnju i omogućiti joj održivost," ustvrdio je Miletić.

Odgovarajući na pitanje novinara, rekao je kako se politika nije miješala prilikom odabira strateškog partnera.

"Dok sam ja na čelu ove stranke Uljanik je za IDS isključivo brodogradilište, nikakva hotelska tvrtka. Uljanik grupa nije poslala nikakav zahtjev Gradu Puli za izmjenom prostornog plana, a važećim prostornim planom i važećim generalnim urbanističkim planom područje Uljanika je brodograđevna luka," zaključio je Miletić dodavši kako "ne može predvidjeti što će sutra Uljanik tražiti od grada Pule".

Štrajkaški odbor o dolasku stranih radnika u Uljanik

Štrajkaški odbor Uljanika održao je prijepodne sjednicu na kojoj su raspravljali hoće li dopustiti naručitelju da dovede radnike koji bi nastavili posao, no odluku još nisu donijeli, a dva sindikata imaju različita stajališta.

Vlasnik kruzera koji se gradi u Uljaniku zatražio je da Štrajkaški odbor omogući njegovim radnicima da dođu u ponedjeljak u drugu smjenu kako bi se posao mogao nastaviti.

Nakon sastanka član Štrajkaškog odbora iz Jadranskog sindikata Boris Cerovac izjavio je novinarima da sutra kooperanti sigurno neće ući u Uljanik. Prije želimo vidjeti što će nam ponuditi premijer Plenković. Čekamo taj sastanak, a odogovor poslodavcu i vlasniku dat ćemo u utorak, rekao je Cerovac novinarima Hine, HRT-a i RTL-a.

On je prije početka današnjeg sastanka ocijenio kako je opasno da netko uđe. Radnici su ljuti, neka nam isplate plaće pa ćemo raditi, poručio je.

Predsjednik Štrajkaškog odbora iz Sindikata metalaca Đino Šverko kazao je nakon završetka sastanka za HRT da je brodovlasnik za kojeg se radi kruzer dao novac za plaće kad radnici 3. maja nisu imali i ocijenio da bi to bilo najmanje što radnici mogu napraviti.

Morat ćemo preispitati svoju odluku jer bi mogli doći u opasnost da nam brod ode s remorkerima, a da da drugi ne naruči kod nas, jer ćemo se pokazati kao nepouzdani, kazao je Šverko.

On je uoči sastanka rekao da to ne bi bili štrajkbreheri jer su ti radnici već radili na tom brodu. Uz posebne dozvole bismo se mogli odlučiti na to, ali to će odlučiti Štrajkaški odbor.

Kazao je da brod vrijedi više od 125 milijuna eura i da je još jedan takav planiran. Ali ako naručitelj ode s ovim, neće biti ni drugoga i to je stečaj za Uljanik, jer taj brod i jedan na navozu je jedino za što se držimo, rekao je Šverko.

Riječ je o liuksuznom putničkom brodu za oceansku plovidbu uključujući polarna mora koji je porinut 31. siječnja ove godine a Uljanik je gradnju ugovorio s tvrtkom PEC Limited u sastavu Scenic.

Uprava Uljanik priopćila je kako je u tijeku sastanak s Poslovnim savjetom.

Zahtjev naručitelja nije naišao na odobrenje velikog broja radnika koji su, prenosi HRT, u strahu ne samo za plaću nego i za radno mjesto, najavili blokadu Uljanika. Radnici prozivaju upravu i lokalnu politiku, koja je po njima odgovorna za nedovođenje odgovarajućeg strateškog partnera, te za spregu s nekim direktorima Uljanika.

Štrajkaši dolaze sutra (ponedjeljak, 27. kolovoza) u Zagreb na Markov trg pred sjedište Vlade i očekuju da ih primi netko u Vladi i premijer. Kako se doznaje radnike Uljanika će primiti premijer Andrej Plenković prije puta u Njemačku. (B.V./Hina)