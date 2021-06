Šesta po redu TISAK plus prodavaonica u Hrvatskoj otvorena na Stradunu.

Novi format Tisak prodavaonica – TISAK plus odsad će imati prodajno mjesto i u Dubrovniku, na adresi Placa 20 na Stradunu. Ovaj novi prodajni format Tiska, stavlja naglasak na moderni dizajn s posebnim asortimanom i svim Tiskovim uslugama. Razne kategorije asortimana, među kojima su tobacco, tiskovine, bezalkoholna i alkoholna pića, grickalice, sladoledi, pokloni te suveniri tako će od sad biti dostupne na novoj TISAK plus lokaciji na Stradunu. Uz sve poznate usluge koje nudi Tisak, poslovnica TISAK plus osigurava svojim kupcima i dodatne nove mogućnosti koje će zasigurno olakšati svakodnevno obavljanje kupovine, kako lokalnom stanovništvu, tako i gostima koji dolaze u Dubrovnik. Iz niza usluga koje nudi TISAK plus, svakako su najzanimljivije usluge plaćanja računa, izrada fotografija Tisak foto, mjenjačnica, igre Hrvatske lutrije, Aircash te kupovina ulaznica za razne događaje.



Dubrovački TISAK plus Stradun, šesta je po redu prodavaonica ovog formata u Hrvatskoj, odnosno treća u nizu koja je otvorena ove godine, kao nastavak na već poznate prodajne formate Tiskovih kioska i TisakMedia prodavaonica. Iako je Tisak u Dubrovniku prisutan s ukupnim brojem od 20 prodajnih mjesta na različitim dubrovačkim lokacijama, otvorenjem nove prodavaonice Dubrovčani će od sada imati na raspolaganju sva tri formata Tiskovih prodajnih mjesta: kiosk, TisakMedia i TISAK plus.



„Nakon nedavnih otvorenja TISAK plus novih formata na Rabu i u Čakovcu, veseli me da imamo priliku otvoriti šestu po redu TISAK plus prodavaonicu na ovako posebnoj i upečatljivoj lokaciji kao što je dubrovački Stradun. Drago mi je da Dubrovčanima možemo ponuditi proširenu uslugu Tiska kao što to činimo i u ostatku Hrvatske. U ovogodišnju turističku sezonu ulazimo s novim prodajnim mjestima na atraktivnim turističkim lokacijama poput Medulina, Tribunja, Vira, Brodarice, Novigrada te kroz nekoliko tjedana i s još jednim dubrovačkim prodajnim mjestom Tiska u ulici Od Puča, u Starom Gradu. No, važno je napomenuti kako smo svoju prodajnu mrežu proširili i u ostatku Hrvatske i to u Zagrebu, Varaždinu, Đakovu, Petrinji, Prelogu i Obrovcu. Sve to ne bi bilo moguće bez naših kupaca koji nas godinama vjerno prate i podržavaju. Upravo su oni razlog kontinuiranog unapređenja našeg poslovanja i stvaranja noviteta kojima ćemo im omogućiti još kvalitetniju ponudu i uslugu, baš kao što to činimo i u sklopu novog formata TISAK plus.“, zaključio je Ivan Mudrinić, direktor sektora maloprodaje u Tisku.