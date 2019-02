O reformi, prijeporima i problemima oko programa povijesti reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je sa savjetnikom premijera Radovanom Fuchsom.

Problematičan je i kurikulum povijesti, što kažete na kritičare koji traže povlačenje cijelog kurikuluma?

Ova grupacija koja kritizira, očito se cijelo vrijeme pojavljuje jedna te ista ekipa, onda kad to malo bolje raščlanite, vidite da su to uglavnom ljudi koji su radili na prvoj inačici i koji se uglavnom ne mire s nikakvom promjenom te verzije.

Poučen novim nekakvim iskustvom što su napravili, kako su napravili spin oko holokausta, negirajući da je vrlo dobro, vrlo detaljno ta grozna situacija u povijesti ljudskog roda prikazana u novoj inačici kurikula povijesti. Onda me ne bi začudilo, ali ne želim vjerovati da se tim stvarima rukovodim, ali možda njima smeta i to što je u ovoj inačici kurikuluma vrlo dobro prikazan Domovinski rat, što je vrlo jasno razjašnjeno tko je žrtva, tko je agresor, što se jasno navode uzroci i posljedice domovinskog rata, što se unutra pojavljuju termini poput velikosrpske agresije, oružane pobune i međunarodnog sukoba, a ne građanskog rata npr., ali nadam se da to nije razlog zbog kojeg to sadašnji kritičari rade, međutim poučen ovom epizodom oko holokausta, čak me niti to ne bi začudilo.

Ima li prijepora između HDZ-a i HNS-a oko reforme?

Pa ja s HNS-om nisam razgovarao. Ja mislim da ne bi trebalo biti, ali ne mogu vam odgovoriti na taj dio političkoga pitanja.

Posljednjih dana se iz HNS-a može čuti da vi podmećete klipove da se ne provede reforma, u čemu je problem?

Ne, znam. Tko? Ja osobno ili HDZ? Ne znam na koga se ta kritika odnosi. Ne mogu prihvatiti takav stav i takve kritike. Kad bih ja bio taj koji bi kočio reformu, onda to sigurno ne bi bilo napravljeno jer moj stav od početka je bio da se ide prebrzo i da bi dokumente trebalo raditi nešto lakšim tempom što bi sigurno rezultiralo boljom kvalitetom i ne bi se potkradale određene stvari koje se mogu ispraviti i bit će ispravljene sigurno.

Mislite li da ministrica Divjak radi dobar posao?

Ona je apsolutno entuzijastički posvećena svome poslu i ne mislim da ga sigurno radi zlonamjerno. I radi dan i noć i to joj se mora priznati.

