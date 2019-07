Izabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u službenom je posjetu Hrvatskoj. U Banskim dvorima razgovarala je s premijerom Andrejem Plenkovićem o predsjedanju Hrvatske Europskom unijom, ulasku Hrvatske u šengenski prostor, višegodišnjem financijskom okviru te o drugim aktualnim temama.

Premijer Plenković na početku konferencije za novinare zaželio je dobrodošlicu šefici EK-a. "Zadovoljan sam što je Ursuli von der Leyen, nakon zahtjevnih pregovora, izglasano povjerenje, a njoj i njezinu timu čestitam na mandatu i predstavljanju programa. Posebno mi je drago što dolazi iz obitelji Europske pučke stranke, kojoj pripada i HDZ.

Činjenica je da je pred Europom puno izazova, a da ta stranka nudi rješenje za sve stanovnike našega kontinenta. Hrvatska će kao najmlađa članica EU-a dati doprinos u realizaciji prorama EK. Dat ćemo svoj doprinos u usvajanju proračuna u idućih sedam godina", naglasio je premijer.

Novoj šefici EK-a predstavit će sve ono što je važno za Hrvatsku, od Schengena do planova za predsjedanjem Hrvatske EU-om. "Izrazit ćemo naše ambicije za ulaskom u šengenski prostor, predstavit ćemo namjere za uvođenje eura. Kroz naše predsjedanje nastojat ćemo završiti sve započete procese. Vidjet ćemo što će biti s Brexitom.

Danas ćemo iskazati spremnost da se na jednoj konferenciji o budućnosti Europe pokuša naći rješenje o demografskom deficitu", rekao je Plenković, osvrnuvši se pritom na problem sa spitzenkandidatom na EU izborima. "Ne možemo se praviti da ne vidimo da je slon u sobi", rekao je.

Premijer je von der Leyen predstavio i ideju da se za vrijeme hrvatskog predsjedanja održi sastanak na vrhu između članica EU-a i država jugoistoka Europe na kojem će se razgovarati o proširenju tog saveza, dvadeset godina nakon susreta u Zagrebu 2000. na istu temu.

Ursula von der Leyen izjavila je kako je Hrvatska iznimno uspješna europska priča i model za mnoge zemlje. Izrazila je divljenje hrvatskim postignućima i zahvalila na potpori Hrvatskoj i premijeru Andreju Plenkoviću jer su podržali njezin izbor. "Ovdje sam među prijateljima", naglasila je.

Smjernice svoga predsjedanja Europskom komisijom dala je prije dva tjedna, a ovom je prilikom podsjetila na važnost tema kao što su inovacija, digitalizacija, demografija.

"Mislim da u tome (demografskom) izazovu ima mnogo mogućnosti ako tom pitanju pristupimo na pravi način", rekla je. Tu je nabrojala prvenstveno potporu za roditelje, subvencije. Demografski pad je problem s kojim se suočavaju mnoge zemlje.

No Europa je predvodnica, mi možemo istražiti kako pristupiti tom problemu i izvući koristi jer "postoje načini da se (izazovi) pretvore u mogućnosti". Ponovila je već istaknute ciljeve svog predsjedanja.

"Moji su politički ciljevi uravnotežiti istok i zapad, uravnotežiti sjever i jug, uravnotežiti manje i veće članice", rekla je. No u tomu je moguće uspjeti samo kroz jedinstvo, istaknula je. "Ako smo ujedinjeni, napredni, snažni, ako govorimo snažnim europskim glasom, možemo uspjeti."

Uoči dolaska u Hrvatsku čelnica EK-a napisala je na Twitteru da je uzbuđena što će doputovati u Hrvatsku, najmlađu članicu Unije i istinsku europsku priču o uspjehu.

Following my visits to Berlin, Paris and Warsaw last week, I’m excited to travel to Croatia today and to Spain and Italy later this week. Croatia is the youngest member of our Union and a true European success story! Thank you for all the support, @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/bZAZbzx7MK