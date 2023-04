Stižu nova pravila za posvojitelje iz trećih država, što je Vlada i najavila nakon uhićenja Hrvata u Zambiji, kada su i priznati propusti u sustavu. Prijedlog je u javnoj raspravi, a država još uvijek ne zna kakva je procedura posvojenja iz Demokratske Republike Kongo, a čini se, da ni ne mora znati, pa sve obveze i dalje prebacuje na posvojitelje.

Dok se sudski ishod u Zambiji još čeka, Vlada ima pravila za posvojenja iz trećih država.

Iz plana Ministarstva pravosuđa i uprave može se iščitati da je sva odgovornost na posvojiteljima koji žele posvojiti dijete iz primjerice Demokratske Republike Kongo. Sami će se morati dobro upoznati s propisima države iz koje posvajaju.

Pa kad zatraže od hrvatskog suda da prizna odluku o posvojenju iz Konga, morat će dostaviti i dokaz o legalizaciji te odluke. Ako se pita struku: "S time nećemo riješiti bit problema, a bit problema je borba protiv nezakonitih posvojenja koja su zapravo trgovanja djecom na neki način gdje imate krivotovorene isprave ili imate isprave koje su rezultat koruptivnih radnji", kaže Ivana Kunda s Pravnog fakulteta u Rijeci.

Posvojiteljica djece iz Konga: "Zbog raka nisam mogla imati djecu. Strah i neizvjesnost bili su golemi"

Država prebacuje lopticu na posvojitelje.

"Koji će se opet naći u istom lancu u kojem možda kao i dosad vjerujući nekim osobama odvjetnicima, zastupnicima i slično će opet upasti u istu zamku", tvrdi Kunda.

Nudi i bolje rješenje iz Zakona o legalizaciji isprava.

To rješenje je predviđalo da će sud sam zatražiti preko ministarstva dokaze o tome da li je to autentična isprava iz inozemstva i to je jedini put koji jamči.

"Sada ministarstvo pravosuđa i uprave kaže da oni sami ne znaju koje su procedure recimo takve vrste legalizacije odnosno dolegalizacije u državama poput DR Kongo, na koji će način onda općinski sudovi koji bi trebali potvrđivati da je to dolegalizirano to znati", rekla je Diana Topčić Rosenberg, međunarodna konzultantica za socijalne politike.

Agoniji uhićenih Hrvata ne nazire se kraj, stručnjak poručuje: ''Bilo bi dobro da se to što prije presiječe, možda odlaskom našeg ministra u Zambiju"

A država bi trebala biti servis građanima i informirati ih.

"Moralo bi postojati negdje javno dostupne informacije o tome koje su procedure iz država pout DR Kongo da bi o tome bili obaviješteni i potencijalni posvojitelji, ali i naši sudovi koji će potvrđivati te dolegalizirane dokumente", pojasnila je Topčić.

Ubuduće će sud od Ministarstva socijalne politike tražiti podatak je li posvojitelj upisan u registar potencijalnih posvojitelja. Sud će morati i dostaviti odluku o posvojenju istom Ministarstvu zbog upisa u registar posvojitelja i praćenja djeteta.

Uvest će se i evidencija posvojene djece.

Na sve ovo Radovan Dobronić s Vrhovnog suda nema komentara. Posvojitelji iz Konga, koji osnivaju svoju udrugu, poručuju da će kao i dosad poštovati sve hrvatske propise.

