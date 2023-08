VIDEO Spašen nakon 35 sati provedenih na otvorenom moru dok su oko njega plivali morski psi: "Bio je nasmrt preplašen"

Charles Gregory (25) spašen je nakon što proveo oko 35 sati na otvorenom moru, udaljen gotovo 20 kilometara od obale Floride. Charles je rano ujutro otišao na pecanje, no nije se vratio pa se njegova obitelj zabrinula i prijavila nestanak.

Američka obalna straža rekla je 25-godišnji mladić spašen nakon što je iz zrakoplova uočen kako sjedi u svojem malom ribarskom čamcu.

Mladić se pod brutalnim suncem Floride borio da ostane živ. Charles je pretrpio opekline meduze te je oko svojeg broda uočio morske pse, navodi njegov otac Raymond Gregory za CNN.

"Bio je nasmrt preplašen. Rekao je da je imao više razgovora s Bogom u tih 30 sati nego cijeli život", dodao je.

#FinalUpdate @USCG crews rescued 25YO Charles Gregory, Saturday, after he went missing on a 12-foot jon boat, 12 miles offshore of #StAugustine, #Florida.



Press release: https://t.co/OGaPL6S6nS#USCG #CoastGuard #SAR pic.twitter.com/WezyZHEXB8