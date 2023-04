SAD je Hrvatsku upozorio na novu drogu na tržištu. SAD želi surađivati i s Hrvatskom kako se ta sintetička droga ne bi počela širiti na području Hrvatske i Europske unije.

Na pojavu nove vrste droge, Amerikanci su upozorili hrvatskog ministra policije. Davoru Božinoviću u Washingtonu se šefica Agencije za suzbijanje kriminaliteta droga požalila kako je u porastu zlouporaba fentanila. Riječ je o najbrže rastućoj sintetičkoj drogi od koje dnevno umire i do tristo ljudi. Primjese fentanila stavljaju i u ostale vrste od ranije prisutnih opijata.

SAD želi surađivati i s Hrvatskom kako se ta sintetička droga ne bi počela širiti na području Hrvatske i Europske unije, jer se borba protiv šverca ne može voditi lokalno, ni regionalno, već globalno, rekao je Božinović.

Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid kaže kako se radi o sintetičkoj drogi, opasnija je od svih drugih po tome što izaziva jaku i trenutnu ovisnost. Ona je 50 puta jača od heroina, a stoput je jača od morfija. Jedan derivat ovog opijata koristi se za uspavljivanje divljih životinja, primjerice slonova. Konzumacijom fentanila puno je veća mogućnost predoziranja, samim time i smrtnosti.

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković kaže da SAD zadnjih 10-ak godina ima problem zbog opijatskih ovisnosti.

"Imaju i veliki problem smrti od predoziranja. Prošle godine su imali više od 100.000 smrti, mahom je to bio fentanil. Što se tiče fentanila tiče on je sintetski opijat, ima svoju primjenu u medicini, ali je problem u tome što su male količine dovoljne da bude opasan. Od jednog grama možete učiniti 600 uličnih doza. Čisto za komparaciju, tona heroina je 20 kilograma fentanila", kaže Petković.

"Fentanil je vrlo jeftin, on je preplavio američko tržište, većina toga dolazi iz Meksika. I Europa je svojevremeno imala problema s fentanilom uslijed nestašice heroina. Prije svega Latvija, Norveška, Estonija...Proizvodnja je vrlo jeftina i nije potrebna neka posebna tehnologija. Lagan je za krijumčarenje jer mu je potrebna mala masa i ono što je jako bitno oni koji kupuju i oni koji prodaju vrlo teško to mogu dozirati i primjenjivati", rekao je Petković.

Pojasniio je kako droga djeluje na čovjeka i kakvu smrt uzrokuje.

"Radi se o sintetskom opijatu, najčešće dolazi do prestanka disanja, a problem je da osoba koja ga uzme nije ni svjesna da će doći do prestanka disanja i da će se predozirati, to je njegova najveća opasnost. Hrvatska nema problem s fentanilom, još uvijek. To je dobro. No sustav zdravstva se priprema i trenutno smo uveli radnu skupinu koja će se baviti uvođenjem aloksona u kućnu uporabu. Njega inače ima i to je jedini lijek koji može spriječiti trenutno djelovanje fentanila, spriječiti predoziranje uslijed konzumiranja različitih opijata, bilo heroina, bilo fentanila", kaže.

Panika zbog dosad najopasnije droge na tržištu, upozorili i Božinovića: "Umire nam 300 ljudi dnevno!"

Situacija u Hrvatskoj je po ovom pitanju zasad stabilna. U Belgiji je prošle godine zaplijenjeno uz 110 tona kokaina i 10 grama fentanila, ta količina činila se smiješna, ali tih 10 grama može ubiti 3000 ljudi.

