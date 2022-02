Još jedna u nizu akcija spašavanja gospićkog HGSS-a. U noći s nedjelje na ponedjeljak na obroncima južnog Velebita spašavali su par planinara.

Zbog zaleđenog snijega, jakih udara vjetra i niske temperature akcija je bila izazovna i zbog konfiguracije terena za koju planinari nisu bili fizički spremni. Desetosatna akcija ipak je uspješno odrađena i planinari su spašeni. No, nakon ove akcije lički gorski spašavatelji poslali su jasnu poruku - ovako više ne ide i neće moći.

Što su ovom snažnom porukom HGSS-ovci željeli poručiti planinarima i avanturistima u Gospiću s pročelnikom Josipom Brozičevićem razgovarala je Katarina Jusić.

"Članovi HGSS-a će i dalje biti spremni za spašavanje unesrećenih, baš kao što smo to radili posljednje 72 godine. Ali naša temeljna djelatnost je prevencija, odnosno sprečavanje nesreća. To ulažimo najviše truda, zato šaljemo sve apele, preporuke, savjete. U zadnje vrijeme primijetili smo da naši savjeti ne padaju na plodno tlo, ne dolaze do krajnjih korisnika ili ih se oni ne pridržavaju. Događaju se nesreće kojima su uzroci nepripremljenost, neodgovornost, neadekvatna oprema, odnosno ljudski faktor", rekao je. Brozičević. Komentirao je i prijedloge da bi se spašavanje trebalo naplaćivati.

"Teško je dati odgovor na to pitanje. Možda bi, možda ne bi. Je li ovo najbolje rješenje? Vjerojatno nije, uvijek postoji bolje. Na tome i radimo, uvijek pratimo analitiku spašavanja. Nema tog rješenja koji može biti 100 posto efikasno bez osobne odgovornosti. Moramo biti odgovorni, educirani i poštivati pravila struke i planine", dodao je i podsjetio da sami članovi GSS-a troše svoje slobodno vrijeme spašavajući druge.

Naglasio je važnost edukacije, planinarskih škola, tečajeva, društva koja organiziraju programe osposobljavanja.

