Dinamov igrač Iyayi Atiemwen (23) u objavi na Instagramu demantirao je optužbe I. B. (21) koja tvrdi da ju je napao nakon sinoćnje utakmice protiv Benfice.

"Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu", napisao je Atiemwen.

Objava Iyayija Atiemwena (Foto: screenshot/Instragram)

I. B. je ispričala da je nogometaš nakon utakmice došao kući s prijateljem, a nakon što je on otišao nije s njom htio razgovarati već joj je počeo, tvrdi, bacati stvari po stanu.

"Uplašila sam se i počela vrištati. Uhvatila sam ga za ruke i rekla mu da prestane i da se smiri. Tada me uhvatio, bacio na krevet te počeo udarati i gušiti. Vrištala sam i molila ga da prestane. Nekako sam se uspjela izvući i pobjeći iz sobe. Krenuo je za mnom i gurnuo me, nakon čega sam pala na pod i udarila glavom. Dok sam ležala na podu, vikao mi je: 'Odlazi, odlazi!', a ja sam na kraju pobjegla u kupaonu i sakrila se ispod umivaonika", ispričala je I. B.

Tvrdi da je došao za njom i nastavio se derati, a nakon što mu je zaprijetila policijom, uhvatio ju za noge i vukao stanom.

"Bila sam na podu, no nekako sam ga uspjela dva puta ošamariti. Nastavio me šutati po desnoj nozi, a ja sam ponovila da ću zvati policiju. Kad je vidio da ih zovem, povukao se u sobu i sjeo na krevet. Tada sam mu rekla da će zapamtiti ovaj dan, na što mi je odgovorio kako je on igrač Dinama i da nemam pojma što mi sve može napraviti. Rekla sam mu da se ne bojim i da ću ići do kraja", kazala je dodavši da je nakon napada izašla iz stana i ispred zgrade pričekala policiju.