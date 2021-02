Živahnu raspravu u Lijepoj Našoj potaknuo je prije mjesec dana naziv jedne regije - one koja je pogođena potresom krajem prosinca. I kao da to nije bila dovoljno važna tema, javnim prostorom zavladala je ''svađa'' zove li se to područje Banija ili Banovina.

Ponekad kada pokušamo pogledati rasprave koje se vode u našem javnom prostoru očima nekoga iz inozemstva, i samima nam je jasno kako su beskorisne, površne i nebitne.

Jedna od takvih je i rasprava zove li se područje pogođeno potresom u prosincu Banovina ili Banija. Danima, tjednima se raspravljalo kako je ispravno reći, koji je izraz hrvatski, a koji nije i slično.

Potaknulo je to i neke ozbiljnije rasprave, poput one na zatvorenoj sjednici Predsjedništva HDZ-a s koje je procurilo kako su vodeći ljudi stranke Andrej Plenković i Gordan Jandroković, kao i Vladimir Šeks te potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica bili kritični prema medijima i oporbi.

Milanović o tome kaže li se Banija ili Banovina: "Sjećam se uzrečice Banija je... ne mogu dovršiti zbog opscenosti. Više fakat ne znam kaj je istina"

Tamo je Šuica ustvrdila kako je evidentno da mediji pokušavaju srušiti HDZ, a da se to vidi i iz toga što "Banovinu zovu Banijom". Taj je trenutak Dubravka Šuica odbila komentirati za naš portal, pravdajući se da je u Bruxellesu i da je kasno.

U svježe objavljenom izvješću Europske komisije o zimskim gospodarskim prognozama za Europu spominje se i utjecaj potresa kada je Hrvatska u pitanju. U istom izvješću jasno piše regija Banija. Šalju li nam iz Europe neku poruku?