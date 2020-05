Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja potvrdio je u utorak kako Most nezavisnih lista pregovara o predizbornoj suradnji s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, poručivši da ako do dogovora dođe u hrvatskoj politici više ništa neće biti isto.

„Mi smo četvrta politička snaga u Hrvatskoj, prelazimo izborni prag, u Saboru smo treća politička snaga i spremni smo za razgovore, posebno s onim političkim opcijama s kojima možemo snažnije ugroziti duopol HDZ-a i SDP-a”, kazao je Nikola Grmoja potvrdivši da Most pregovara s Miroslavom Škorom o suradnji.

„Ako se taj dogovor dogodi nastupa jedno novo vrijeme, ništa više neće biti isto, neće više biti duopola već uz HDZ i SDP bit će i jedna treća politička snaga”, dodao je Grmoja na konferenciji za novinare u Saboru .

Most ne postavlja uvjete već traži provođenje programa

Grmoja kaže da Most nema nikakvih posebnih uvjeta već traži provođenje svog programa i da na listama budu ljudi bez repova, kriminalnih i koruptivnih afera. Dodao je da se Most definira kao desni centar koji se bori protiv korupcije i klijentelizma te da su spremni na izbore izaći i samostalno ako ne dođe do dogovora sa Škorom.

„Mi smo pokazali da nismo na prodaju, mogli smo ostati u Vladi, dizati četvrtkom ruke ili poslušati premijera koji je rekao da bi bilo bolje da smo izašli zapaliti cigaretu da nam je bilo do vlasti, no nama je do promjena”, istaknuo je Grmoja.

Za datum izbora kazao je da će ga odrediti vladajući ali i da će morati objasniti kako to da su s jedne strane građane zatvorili u kuće i onemogućili im rad, a s druge strane će moći izaći na biračka mjesta. Ponovio je da se Most zalaže za dopisno i elektroničko glasanje.

Nakon izbora, Grmoja kaže, ne odbacuje mogućnost velike koalicije između HDZ-a i SDP-a, a podsjetio je i na incident u Okučanima koji je ocijenio igrokazom Pantovčaka i Banskih dvora. Saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev osvrnuo se na prepucavanja HDZ-a i Milana Bandića u Zagrebu, ocijenivši to pripremom HDZ-a za izbore. (Hina)