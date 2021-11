Koja je pozadina ovog sukoba? Je li kadroviranje u vojsci tema zbog koje javnost treba danima slušati međusobne uvrede državnog vrha?

Ili u nedostatku rješenja za probleme nacije, a ima ih puno - od stanja u bolnicama, poskupljenja, siromaštva i iseljavanja mladih - političari pribjegavaju besadržajnim sukobima!

Sabina Tandara Knezović razgovarala je s Mostovim zastupnikom Nikolom Grmojom.

Zemlju tresu ozbiljni problemi - od korona krize, poskupljenja...na pitanje je li kadroviranje u vojsci tema koja uistinu treba "zabavljati" javnost, Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja odgovorio je da prosječan građanin uopće ne razumije o kakvom se sukobu radi, jer to nije tema koja njih tišti.

"Ja bih bio puno sretniji da se predsjednik države i predstavnici Vlade, ministar Banožić, ali i premijer Plenković natječu u kvalitetnim rješenjima za bolji život građana, pa možda da se nekad i prepiru, da padnu teže riječi, ali oko pitanja koja se tiču egzistencije naših ljudi. Ovo je sasvim apstraktno, a osim toga, vojska je jedna od rijetkih institucija u koju hrvatski građani imaju povjerenje i mislim da nije nikako dobro da se ona koristi u osobnim sukobima i obračunima“, kazao je.

Most traži zatvor za dužnosnike koji ne dostavljaju dokumentaciju i daju lažne iskaze

Što mislite ima li ovaj sukob ozbiljniju pozadinu, pitala je Tandara Grmoju. Odgovorio je kako on ne može znati što se valja u pozadini, jesu li u pitanju osobni razlozi ili je ovo možda stjecanje boljih pozicija za pregovore oko veleposlaničkih mjesta. Mostov zastupnik je podsjetio i kako je postojao sukob oko imenovanja predsjednika Vrhovnoga suda.

Grmoja primio donaciju od 10 eura, Povjerenstvo pokrenulo postupak: "Što reći, koju posluku porati?"

"Sigurno je da ovo nije dobro za hrvatsko društvo, ni za hrvatsku državu i generalno kao što sam rekao za hrvatsku vojsku. Vidjeli smo što su građani rekli koje ste pitali u Vukovaru – da bi voljeli da predstavnici naroda govore o problemima koji njih muče“, naglasio je.

Grmoja je kazao i je li korištenje izraza poput psihijatrijski slučaj, opušak, puzajući udav, gaulajter - razina kojom se komunicira.

"Nisam ljubitelj političke korektnosti, znam i često posegnuti za nekim težim izrazima, ali to sam uvijek koristio u situacijama koje to zahtijevaju. Ovo ne može biti situacija koja dovodi do toga da se govori o državnom udaru, da ministar traži opoziv predsjednika, to je potpuno neozbiljno. Kad ide u nešto takvo, onda ja očekujem da ministar Banožić nešto takvo i provede – da stranka kojoj pripada pokrene pitanje opoziva predsjednika u Hrvatskom saboru“, pojasnio je Grmoja.

Na pitanje bi li on podržao taj opoziv, Mostov zastupnik je odgovorio da ga ni premijer Plenković ne podržava.

"Iz izjave koju ste pustili, on govori da ministar nije mislio tako, da ga se krivo shvatilo i sasvim je jasno da mi koji nismo direktno izabrani nego putem stranačkih lista u Hrvatski saboru, ne možemo opozivati predsjednika koji je dobio toliku potporu i koji je izravno izabran“, naglasio je Grmoja te dodao kako ne podržava osobni način komunikacije predsjednika.

"Koliko god istine Plenković rekao o ministru Grliću Radmanu – to je točno, ali ga ne abolira od toga da je on predložio neke suspektne ljude za određena veleposlanička mjesta. I meni je suspektan Goldstein, ali sam čuo i da za zemlju koja nam je strateški jako važna, a to je Crna Gora predlaže bivšeg ministra zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića“, naglasio je Nikola Grmoja.

Iako je kazao da ta imena nisu točna, Grmoja je istaknuo kako je nama potrebno da počne dijalog između predstavnika države i predstavnika Vlade i samoga premijera.

"Ako će se sukobljavati, neka se počnu sukobljavati oko važnih tema koje muče hrvatske građane. Isto tako, nisam čuo predsjednika države da govori o rastu cijena ili inflaciji. Morali smo mi iz Mosta to pokrenuti…“

Sabina Tandara pitala je gosta Dnevnika i iznenađuje li ga sada Zoran Milanović, kad se sjeti kakav je bio kao premijer. Grmoja je citirao Milana Bandića koii je rekao „lišen stranačkih okova“.

"Tako je valjda sada i Zoran Milanović lišen stranačkih okova pa može biti onakav kakav jest. Nisam siguran da ipak može pridobiti glasače na desnici. Mi se s njim slažemo u određenim temama, primjerice pitanju odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali sam jako kritičan prema nekim njegovim istupima. Kad se već govori o opozivu predsjednika Republike, mislim da bi bilo puno uputnije za HDZ da je o tome počeo govoriti kada je izašla informacija da je Zoran Milanović bio jedan od posjetitelja kluba u Slovenskoj 9. Budući da su i njihovi ključni ljudi i glavni koalicijski partner Milorad Pupovac bili posjetitelji tog kluba, mi smo od strane HDZ-a dobili jednu takvu inicijativu“, zaključio je Grmoja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr