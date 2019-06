Reporter emisije 'Provjereno' Mato Barišić proveo je dan s Jasminkom, 75-godišnjom studenticom Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Iako svojim kolegama iz studentskih klupa može biti baka, prolazi iste brige kao i oni, trči na predavanja i strepi na ispitima, a njezin je indeks pun izvrsnih ocjena. Najstarija studentica u Hrvatskoj nasmijana je i vedra, a kaže kako za ničim u životu ne žali. Kaže, ovo joj je za gušt, da dokaže sama sebi kako može.

Trenutačno broji 75 godina života. Nakon 40 godina staža u jednom laboratoriju i nakon završenog studija davnih dana, odlučila je da tek počinje. Nema stajanja jer ona želi više, pa je prvo upisala dodiplomski studij. Nakon toga upisala je diplomski studij, a ne bi ničega od toga bilo da Jasminka nije tako vedrog duha, nasmijana i spremna za izazove i šalu. Suprug joj je, kaže, najveća potpora. „Nije se ništa čudio. I puno mojih kolegica školskih se nije čudilo jer sam ja uvijek voljela učiti. Znači ja bih sa 76 ako Bog da diplomirala i postala bih magistar relgijskih znanosti“, kaže Jasminka. „Prijateljica mi je rekla da sam se upisala na faks da mi muž ima studenticu a ne penzionerku“, u šaljivom tonu dodaje 75-godišnja studentica.

Riječi hvale kolega i profesora

Dok se ona druži sa djevojkama u ranim dvadesetima, njezine vršnjakinje uglavnom vode posve drukčiji život. „Ja mislim da u tim nekim godinama shvatite što vas stvarno zanima. Ja sa svojih 26 godina i dalje ne znam što ću sa životom“, kaže njezina fakultetska kolegica Beatrice. Jasminka sa svojim stavom o životu, osim kolega iz klupa, impresionira i profesore. „Rijetko su izgrađeni ljudi ponovo studenti, ali kada jesu, onda su često među najboljima. Dva do tri slučaja koja sam imao bili su izvrsni, uključujući gđu Jasminku“, govori akademik Mislav Ježić, njezin profesor. „Precizna je, kako smo imali neke kolokvije i ispite, ona je dolazila na sve to i polagala , tako da se i u ovoj dobi može biti besprijekoran“, kaže prof. dr. sc. Ivan Koprek, dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti.

„Nekad bih najrađe ostala doma spavati... ali si mislim opet, pa to si si sama htjela“, kaže Jasminka. Bilo je, kaže, ljudi koji su joj govorili da uzalud troši vrijeme. Imala je spreman odgovor za njih. „Rekla sam im da me to jednostavno veseli. Baš me briga. To je moj odabir“, govori Jasminka.

