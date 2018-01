I nakon ovih blagdana slijedi čišćenje hladnjaka, a dobar dio hrane kupljene za blagdanska slavlja završit će u smeću.

Kućanstva su najveći proizvođač otpada od hrane. Točnije, čak 53 posto bačene hrane dolazi iz naših kuhinja, što govori i o lošim kupovnim navikama.

No nije sva hrana za kantu za smeće. Dobar dio toga može se iskoristiti ponovnom upotrebom ili zamrzavanjem, a agencija za hranu - izdala je i savjete za građane.



"Prilikom odmrzavanja hrane potrebno je voditi računa da to odmrzavamo u hladnjaku, da se ona postepeno odmrzava kako ne bi došlo do kvarenja, ili primjerice u mikrovalnoj pećnici kako bi se što prije odmrznula", kaže Andrea Gross Bošković iz Hrvatske agencije za hranu.