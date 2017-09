Inicijativa roditelja učenika Osnovne škole Kozala iz Rijeke, u čije se susjedstvo na uvjetnu slobodu vratio osuđeni pedofil, najavila je da će se zalagati za izmjene Kaznenog zakona, kojima bi se pedofilima, zajedno s izricanjem sudske kazne izdavala i zabrana prilaska djeci, školi i vrtićima.

Pokrenuli su potpisivanje peticije, koja je dosad prikupila 1.400 potpisa, a dostupna je i na internetu, na platformi CitizenGo. Roditelji škole Kozala imaju u planu povezati se sa sličnim inicijativama na razini cijele Hrvatske, kako bi se zalagali za zakonske izmjene koje bi uključivale i strože kazne za osuđene pedofile, javlja Novi list.

"Nije moguće da netko tko je silovao djecu dobije šest godina zatvora, a pljačkaš banke odleži deset godina. Novci nisu važniji od djece! Kakvu poruku šaljemo!? Pedofilima nikad nije izrečena kazna zatvora dulja od šest godina, nije im izdana niti jedna zabrana prilaska djeci, školi, vrtićima. Tih mjera nema. Tražit ćemo da se osuđeni pedofili više ne mogu vratiti u okruženje u kojem su počinili zločine i da dobiju zabranu pristupa djeci", pojasnila je Dubravka Nemarnik u ime Inicijative roditelja učenika OŠ Kozala.

Inicijativa roditelja okupila se prije tjedan dana, nakon što su saznali da se osuđeni pedofil, pušten na uvjetnu slobodu, vratio iz zatvora živjeti u svoj stan koji je smješten odmah preko puta školske zgrade. Riječ je o čovjeku osuđenom 2013. godine zbog spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i iskorištavanja djeteta za pornografiju, a u slučaju jedne od svojih maloljetnih žrtava iskoristio je poznanstvo s dječakovom obitelji i druženje s njegovim unukom. Zločine na koje je osuđen činio je u svom domu u neposrednoj blizini škole Kozala.

Roditelji: "Nećemo odustati dok ga ne maknemo od djece"

Iz inicijative roditelja poručuju da neće odustati od toga da osuđenog pedofila maknu iz blizine djece, a jednako važno i svoje maloljetne žrtve, koja živi vrata do vrata od njega.

"Službeno nam govore da ga je povjerenstvo pustilo na uvjetnu slobodu zbog dobrog ponašanja u zatvoru. Tražimo sve mogućnosti po kojima ga možemo maknuti odavde. U očima zakona, on je rehabilitiran, ali u očima nas roditelja i javnosti, on je bolestan čovjek. Treba ga maknuti od djece. Taj čovjek živi vrata do djeteta koje je zlostavljalo tri godine. Dijete je više vani nego doma, jer mu je preteško biti u njegovoj blizini. I njegovoj je mami puna kapa svega. Zaista ne možemo dopustiti da se ovakve stvari događaju", rekla je Dubravka Nemarnik.

Podsjetimo, hrvatsku javnost uznemirio je slučaj svećenika iz Slavonije i Baranje koji je nepravomoćno osuđen zbog seksualnog odnosa s maloljetnikom, i to godinu dana uvjetno, odnosno šest mjeseci dobrotvornog rada, o čemu je izvijestila ekipa Provjerenog, donijevši ekskluzivno i razgovor s čovjekom koji je na sudu posvjedočio kako je nadbiskup - sve znao.