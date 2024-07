Neuropsihijatar o slučaju trogirskog piromana: "To je neodoljiva potreba"

Treći je dan od izbijanja golemog požara kod Trogira, njegov počinitelj je ulovljen, ali požar i dalje tinja. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, piromanu to nije prvi put. Pa je zbog opasnosti od ponavljanja zlodjela i zadržan u pritvoru.

Uhićeni 35-godišnjak je priznao djelo, ali i rekao da ne zna zašto je to učinio. "Nemate što znati, on je jednostavno sluga pokoran razularenog impulsa, razularenog poriva", rekao je neuropsihijatar, Ivan Urlić.

U istražnom je zatvoru zbog opasnosti od novog podmetanja požara, što je procijenio i psihijatar vještačenjem nakon uhićenja. Stradalo je 8 hektara borove šume, nakon podmetnutog požara na dva mjesta, upaljačem, tvrdi policija.

U opasnost je vatrogasce doveo 35-godišnjak koji nije ovo napravio prvi put, ima problem i s alkoholom i s piromanijom.

Poremećaj je to, poput poriva za krađom, objašnjava neuropsihijatar, pa je i ovom osumnjičeniku potrebna stručna pomoć i hospitalizacija ako sam nije u stanju zatražiti pomoć.

"Nemogućnost da se kontroliraju porivi zapravo jedan od načina kako se to izražava je i neodoljiva potreba da se podmetne požar.

Bez obzira koliko razumski to izgleda apsurdno i neprihvatljivo, međutim poriv je jači i taj poriv mora se na neki način pretvoriti u djelo, a to djelo ima jedan orgastički karakter zadovoljstva koji postaje neodoljiv za osobu", nadodaje Urlić.

A sad muškarcu prijeti zatvor od šest mjeseci do 5 godina.

