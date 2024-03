Netko zakupio domenu rijekepravde.hr pa poslao poruku Grbinu i Plenkoviću: "Moguća trampa za ulazno mjesto na listi"

Nepoznata osoba zakupila je šest internetskih domena koje sadrže nazive "rijeke pravde", a zatim je na stranici rijekepravde.hr poslala poruku Peđi Grbinu i Andreju Plenkoviću.

"Je*iga, prestigao sam vas. Događa se i najboljima :/ U svakom slučaju, otkup domena predstavlja relativno nisku investiciju za priliku da zapaprite političkom oponentu ili spriječite paprenje od strane političkih oponenata", stoji na stranici.

Pročitajte i ovo Borba za svaki glas Sprema se nova suradnja na desnici: "Jako smo blizu dogovora..."

Podsjetimo, Grbin je jučer na konferenciji za novinare otkrio da će se koalicija SDP-a zvati "Rijeke pravde", ali očito se nitko nije sjetio kupiti ime internetske domene. Ipak, ako tu domenu želi, moći će pregovarati o cijeni otkupa.

"S obzirom na to da su ulozi dosta visoki, da trošite budžete na svakakve pi*darije, da sam upoznat s cijenama TV oglasa i billboarda, da svaki mandat u saboru nosi 250k hrk/godinu (plus što se pokrade), mislim da bi mogli početi raspravu s višim četveroznamenkastim brojevima (think Kolinda) pa ako netko baš bude htio biti kompetitivan, ići ćemo sjeverno od toga", objašnjeno je.

"Možda se čini puno, ali ovo je jedinstvena šansa da pišete narativ o svojoj/tuđoj koaliciji. Moguća trampa za ulazno mjesto na listi, ali imajte na umu da ću se prodati odmah istog trenutka", dodaje se.

Pročitajte i ovo objava na facebooku Nova Milanovićeva objava: "I dok Plenković i sada u Briselu poslušno šuti..."

Osoba koja je napravila stranicu priznaje da sve radi zbog novca, a sve domene kupuju se u paketu: