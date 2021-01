Larisa Bosnić Kovačević i Dino Kovačević iz Petrinje već dva tjedna pokušavaju pronaći svog nestalog ljubimca. Hachi je nestao dan nakon potresa, Dino ga je tražio po sablasnim ulicama razrušene Petrinje, jedino ga je vidjela susjeda, udaljena oko 50 metara od njihove kuće.

''Traži se japanska akita imenom Hachi. Pobjegao je nakon potresa u Petrinji. Zadnji put viđen je 30. 12. u jutarnjim satima nakon potresa oko 7 sati, u blizini naše kuće kod Petrinskog nasipa. Ako imate bilo kakvu informaciju ili ste ga vidjeli, molim vas, kontaktirajte nas na brojeve telefona 099 67 21 765 ili 091 50 30 475.

Novčana nagrada nalazniku!'', od trenutka kako su Dino Kovačević i Larisa Bosnić Kovačević na Facebooku objavili tu objavu ne prestaju zvoniti njihovi mobiteli, ali njihovu dragom Hachiju, starom pet godina, i dalje ni traga ni glasa.

''Ovdje je te dane nakon potresa prošlo užasno puno ljudi, mnogi su volonteri kupili pse s ulice, one koji su im se činili izgubljeni. Mene brine da ga nije netko stavio u automobil i odvezao. Malo je informacija o tome koje su sve životinje pronađene i odvedene na taj način. Ne kažem da je netko to napravio u lošoj namjeri, ali sve smo sigurniji da se upravo to dogodilo'', priča nam Dino, koji je svakodnevno s još nekoliko ljudi tražio Hachija po cijeloj Petrinji i okolici.

Njihova je obitelj u potresu neloše prošla, kuća ima oštećeno potkrovlje i dimnjak, ali može se u njoj boraviti. Obitelj sada samo želi pronaći svog nestalog ljubimca. Poziva je puno, ali malo ih je, nažalost, korisnih.

''Što da vam kažem, ljudi zovu sa svih strana. Ima ih svakakvih namjera. Sve znam, objavili smo brojeve mobitela, ali bojim se da nam je to jedini način da ga nađemo. No moram istaknuti da najviše ljudi ipak zove u želji da pomogne i jako sam im zahvalan'', rekao nam je Dino kad smo ga upozorili da bi mu nakon ovog teksta opet mogao bjesomučno zvoniti mobitel.

''Hachi je bio s nama kod kuće kad je bio potres, nije se preplašio, on nije baš plašljiv pas. Inače je bio veseo i druželjubiv. Taj dan je sve bilo OK. U rano jutro izašao je iz dvorišta i od tada ga više nismo vidjeli'', objašnjava nam.

Ako ste vidjeli japansku akitu koja je, dobro ste pomislili, ime dobila po psećem junaku iz istoimene priče po kojoj je snimljen film, javite Dinu i Larisi.