Nešto prije osam sati ujutro osjetio se novi potres kod Petrinje. Seizmološka služba objavila je da je potres bio 3,2 prema Richteru.

12:20 U podne je zabilježen još jedan potres. Magnituda mu je 1,7 po Richteru, a epicentar 26 kilometara južno od Zagreba, javlja EMSC.

Felt #earthquake (#potres) M1.7 strikes 26 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 8 min ago. Please report to: https://t.co/znVrupBHC5 pic.twitter.com/C31oIWy3dU