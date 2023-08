Neodgovorno ponašanje na moru tijekom oluja: "Nije lijepo da kažem što mislim o njima"

Široka je lepeza bizarnosti koje se mogu vidjeti na moru svaki put kada dođe do oluje. Jer kada snažno zapuše, mnogima more baš tada postane neodoljivo. "A mislim da je to uff, nije lijepo da kažem što mislim o njima, ludost, to je jako opasno", smatra Živka. A u Lučkoj kapetaniji Rijeka nagledali su se svega.

"Često je bizarno kada izlaze na luftićima, normalno ima više stranih jer to je i logično jer naši ljudi znaju što je bura, što je jugo, dva dominantna vjetra na Jadranu, jer ukoliko bi bilo suprotno onda nešto ne bi bilo dobro", govori Darko Glažar, lučki kapetan u Rijeci.

Zbog neodgovornih pojedinaca u spašavanje često uskače i HGSS. Josip Brozičević, pročelnik HGSS-a upozorava: "Tu na podvelebitskom kanalu gdje su poznati udari od bure, ove godine samo dvije-tri kada su na SUP-ovima ili nekim laganim gumenim čamcima isplovili iz uvala s plaža i naravno nisu se mogli vratiti nazad, bile su potrage, ali na sreću sve su dobro prošle."

