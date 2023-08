VIDEO Novljani o spašavanju turista koji su usred nevremena na luftiću otišli do otoka: "Vidjelo se na njima da su bili u jako velikom strahu, tresli su se"

U akciji spašavanja na moru ispred Novog Vinodolskog spašeno je dvoje Mađara. Riječ je o starijim ljudima koji su se madracem na napuhavanje udaljili 200-tinjak metara od obale.

Na otočiću San Marino zateklo ih je nevrijeme. Spasila su ih tri Novljana u pratnji lučkog kapetana. Na sreću, sve je prošlo bez posljedica. No, kupači su se izložili pogibeljnoj situaciji unatoč upozorenjima civilne zaštite na jučerašnje grmljavinsko nevrijeme zbog kojeg je na snazi bio i narančasti meteoalarm.

"Tamo smo došli, to su bili stariji ljudi, onda sam ja skočio u more i otišao po njih, dopeljao ih do gume i onda su ih stari, Andy i kapetan stavili u brod i vratili nazad", rekao je Luka Obradović.

"Vidilo se na njima da su bili u jako velikom strahu, tresli su se, ali uspjeli smo ih sve smiriti kad su sjeli na gumu. Pomagali smo im i smirivali ih", rekao je Andy Vukelić.

