Neobičan problem međimurske policije: "To traje godinama, najčešće ljeti"

Prateći dnevne izvještaje međimurske policije, uočili smo da, za razliku od ostalih policijskih uprava, često objavljuju informacije o zapljeni zvučnika od građana koji su bukom kršili zakon.

Zapljene zvučnika toliko su učestale da je međimurska policija tijekom lipnja i srpnja prosječno jednom tjedno izvještavala o intervencijama u kojima obično bude zaplijenjeno više zvučnika.

U zadnjem izvještaju na tu temu, onom od 20. srpnja, navode da su u noći na nedjelju u Orehovici u samo nekoliko minuta oduzeli tri prijenosna zvučnika od osoba koje su pod utjecajem alkohola narušavale javni red i mir glasnom glazbom između 00:35 i 00:44.

Privremeno zaplijenjena 33 zvučnika

Učestalost objava, kao i činjenica da druge policijske uprave takve stvari, u pravilu, ne objavljuju, nagnala nas je da se obratimo PU međimurskoj, da vidimo koliko je problem ozbiljan.

Zato smo ih upitali koliko je zvučnika zaplijenjeno u lipnju i srpnju, koliko ih je trajno oduzeto, a koliko privremeno te što se događa s trajno oduzetim zvučnicima.

Oduzeti zvučnici Foto: PU međimurska

Prema odgovoru PU međimurske, tijekom lipnja i prvih 20 dana srpnja privremeno su zaplijenjena ukupno 33 zvučnika vezano za narušavanje javnog reda i mira puštanjem preglasne glazbe.

Višegodišnji problem

Naglašavaju da je to problem kojim se ta policijska uprava intenzivno bavi već nekoliko godina te da se takva kršenja javnog reda i mira najčešće događaju tijekom ljetnih mjeseci, kada građani više vremena provode na otvorenim prostorima, i to u večernjim i noćnim satima, kao i vikendima, kada policija zaprima i najveći broj dojava građana kojima smeta buka.

Kad se utvrdi prekršaj, navode iz policije, privremeno se oduzima sredstvo počinjenja tog prekršaja, odnosno zvučnik kojim je reproducirana preglasna glazba, a naglašavaju da policija nema ovlasti trajno oduzimati predmete kojima su počinjeni prekršaji, već da o tome, kao i o visini kazne, odlučuje sud, u njihovu slučaju Općinski sud u Čakovcu. Dodaju i da policija, uz prijedlog za sankcioniranje počinitelja, predlaže i oduzimanje predmeta kojima je prekršaj počinjen.

Oduzeti zvučnici Foto: PU međimurska

Iz policije dodaju da iz dosadašnje sudske prakse proizlazi da sud u pravilu kod prvog počinjenja prekršaja donosi odluku o vraćanju privremeno oduzetog zvučnika počinitelju. Policija zatim vrati zvučnik počinitelju, no kažu da se pritom nerijetko događa da isti zvučnik ponovno privremeno oduzimaju zbog ponovnog počinjenja istovrsnog prekršaja.

Strože kazne za višekratne prekršitelje

Kažu i da kod onih koji više puta krše zakon puštanjem glasne glazbe policija sudu predlaže strože sankcioniranje, uz trajno oduzimanje zvučnika. Dodaju i da je za kršenje javnog reda i mira puštanjem preglasne glazbe predviđena novčana kazna od 300 do 2000 eura ili zatvorska kazna do 30 dana.

Općinski sud u Čakovcu pitali smo koliko je prošle i ove godine bilo trajno oduzetih zvučnika, a koliko ih je vraćeno počiniteljima, o čemu ovisi težina kazne te što se događa s trajno oduzetim zvučnicima.

Prema njihovu odgovoru, tijekom 2025. u 18 prekršajnih predmeta zvučnici su bili trajno oduzeti, dok su u tri predmeta oni bili vraćeni. U prvih šest mjeseci ove godine zvučnici su trajno oduzeti u sedam predmeta, a u dva predmeta su vraćeni vlasnicima.

Trajno oduzeti zvučnici čuvaju se u PU međimurskoj, koja odlučuje hoće li ih proslijediti Poreznoj upravi da budu prodani ili će ih sama uništiti.

Kad je riječ o tome hoće li se zvučnici trajno oduzeti, iz suda naglašavaju da to ovisi o konkretnim okolnostima slučaja, ranijoj kažnjavanosti počinitelja, težini prekršaja te je li riječ o ponovljenom prekršaju, odnosno da presuda ovisi o svakom pojedinom slučaju.