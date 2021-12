U Karlovcu niknuo svježi asfalt i pješački prijelaz koji vodi do - garaže.Grad kaže da je sve po zakonu. Sve je plaćeno oko pet milijuna kuna. Reporter Dino Goleš posjetio je novi neobičan pješački prijelaz i doznao detalje.

Svježe asfaltiran i označen pješački prijelaz u Karlovcu. No, postoji jedan čudan detalj - zebra vodi direktno u garažu!

Već sam po sebi je pješački prijelaz bizaran, no još je bizarniji odgovor iz ureda Grada Karlovca. Iz Grada su odgovorili da je takva bila "stručna procjena projektanta" i to na temelju četiri točke!

Prva je da su nogostup i prometnica projektirani unutar već oblikovane čestice, drugi da je nogostup nužan, ali sužen jer se na ovoj čestici mogao samo tako isprojektirati. Treći - da je ucrtavanje pješačkog prijelaza nužno prema Pravilniku o prometnim znakovima te četvrti da prijelazi prema istom Pravilniku moraju biti široki dva metra.

Kad se sve zbroji - nisu smijeli crtati užu zebru, a ni mogli stvoriti širi nogostup.

Ovaj projekt koji bi lako mogao u rubriku 'vjerovali ili ne' - Karlovačane je stajao - pet milijuna kuna! Otprilike pola otišlo je na vodovodne radove zbog kojih se radila rekonstrukcija, a drugom polovicom plaćeno je asfaltiranje, rasvjeta, signalizacija i iscrtavanje zebre.

Postoji još jedna bizarnost s kojom bi se mogao susresti vlasnik ove garaže s vlastitom zebrom.

Naime, da bi otvorio vrata mora zaustaviti vozilo, no to je prema Zakonu zabranjeno na pješačkom prijelazu kao i pet metara oko njega. Za to bi mogao dobiti kaznu u iznosu od 700 kuna, objasnio je Goleš

