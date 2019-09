Vladajuća koalicija trebala bi se u ovim trenucima sastati u jednom zagrebačkom restoranu. Sastanak nije najavljen i nije poznato o čemu će se razgovarati.

Vladajuća koalicija u ovim trenucima trebala bi se sastati u jednom zagrebačkom restoranu.

Sastanak nije najavljen i ne zna se o čemu će razgovarati, piše N1.

"Ja ću biti deset minuta jer imam posla. Pozdravit ću premijera i Kažimir Varda će ostati umjesto mene kao potpredsjednik stranke i šef kluba,a ja imam dvije ceste za asfaltirati u Dubravi do devet navečer. Teme su da Hrvatskoj treba mir i stabilnost, da ljudi trebaju živjeti dobro i izvan Zagreba i u Zagrebu možemo još bolje. I dok tako budemo surađivali na projektima Stranka rada i solidarnosti će podupirati ovu Vladu i ova Vlada će do tada trajati. Ako ne budemo surađivali na projektima od interesa za grad i državu onda neće trajati. To je definitivno stav Stranke rada i solidarnosti jer mi ne trgujemo za fotelje. Radimo na projektima, do sada imamo dobar partnerski odnos s predsjednikom Vlade i tako će biti ubuduće."", rekao je Milan Bandić ulazeći u restoran, piše N1.

HDZ osudio izjave Milorada Pupovca: ''Pozivamo ga da prestane s takvim intervjuima'', ''Pretjerao je''

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava: ''Nisam rekao ni da ni ne. Prosvjed nije jedini način na koji se može doći do rezultata''

U restoran je stigao i premijer Andrej Plenković.

Veljko Kajtazi rekao je da ne zna koja je tema koalicijskog sastanka i da je samo dobio informaciju da dođe. Stanje u koaliciji ocjenjuje odličnim.

Furio Radin rekao je da je prije 15 minuta dobio poziv za sastanak. Prvo je rekao da ne zna koja je tema sastanka, ali na primjedbu novinara kako bi jedna od tema tema mogla biti i Milorad Pupovac i odnosi u koaliciji odgovorio je: "Dobra informacija".