Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na potpisivanju ugovora za obnovu Osnovne škole Nikole Andrića kratko se osvrnuo na najave vukovarskog prosvjeda.

"Prosvjed je upitan, to ste u pravu. Nisam rekao ni da ni ne. Prosvjed nije ni jedini način na koji se može doći do rezultata", rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, ali nije otkrio kako se još može doći do rezultata.

Premijer Andrej Plenković u petak je rekao da je razgovarao s Penavom i da je shvatio da prosvjeda neće biti. Penava je tad rekao da je s premijerom razgovarao neozbiljno.

"Razgovarali smo neozbiljno. Ništa posebno nismo razgovarali. Da se išta bitno dogodilo rekao bih vam, ovako stvaramo famu da se nešto famozno događa, da je nešto nesvakidašnje, znači posve normalna situacija u zadnjih pola sata, 20 ljudi na okupu, znači to vam je cijela priča, sad ako bi htjeli da nesto tu čaram, baram, da je bilo nekih eureka nije, mozda ću vas razočarati, ali ništa od toga", istaknuo je Penava nakon otvaranja Vinkovačkih jeseni.