Jedinstveno mjesto za audiovizualne stručnjake: NEM Zagreb 2023 u prosincu

Kroz NEM Contest nagradit će se najbolje scenarističke ideje za seriju ili film u razvoju i autorima pružiti priliku za potencijalno financiranje projekta, pronalaženje pravih koprodukcijskih partnera i distribuciju projekta. Natječaj služi kao platforma za povezivanje kreatora s iskusnim stručnjacima i donositeljima odluka iz svijeta produkcije i kreiranja TV sadržaja. Članovi žirija dat će povratnu informaciju o svakom prijavljenom projektu, što pruža izvrsnu priliku za unapređenje znanja i vrijedno izlaganje. Neki od članova žirija su:

• Alexandra Gabrižová, Program Coordinator, MIDPOINT Institute´s Series Program

• Emmanuel Eckert, Deputy Acquisitions Director, Mediawan

• Lenka Szántóm Creative Producer, TV Nova/VOYO, Czech Republic

• Filip Bobiňski, Producer, Show-runner, CEO Dramedy Productions

• Wiktor Piątkowski, Writer, Producer and Showrunner, BAHAMA FILMS

Tri najbolja finalista iz svake kategorije također će imati priliku pridružiti se radionici analize scenarija i dobiti njegovu dubinsku analizu.

Projekti su prijavljeni u četiri kategorije:

• Scripted serije svih žanrova: drama, triler, kriminalistički, fantasy, znanstvena fantastika, komedija itd.

• Dugometražni scripted film (prvenstveno za streaming publiku) u svim žanrovima: drama, triler, romantika, kriminalistički, fantasy, znanstvena fantastika, komedija itd.

• Dokumentarni (serije bez scenarija)/Dugometražni dokumentarni film

• Non-scripted zabavni format

Trenutno je na NEM Contest prijavljeno više od 200 projekata.

NEM Awards je natjecanje za najbolje TV serije iz CEE, javno emitirane tijekom prošle godine. Cilj NEM nagrada je ojačati globalnu prisutnost vrhunskih TV serija proizvedenih u CEE. Neki od natjecatelja na NEM Awards su BH Telecom, Czech Television, DANSU, Dramedy Productions, Drugi plan/Hrvatska radiotelevizija (HRT), Radiotelevizija Srbije (RTS), Radiotelevizija Slovenija (RTV Slo), Telekom Srbija, Polish Television (TVP).

NEM Awards žiri sastoji se od vrhunskih profesionalaca u AV industriji iz zemalja izvan CEE. Neki od članova žirija su:

• Morad Koufane, Deputy Director of International Series (Co-productions and Acquisitions), France Télévisions

• Marc B. Lorber, Executive Producer, The Art of Coproduction

• Nigel McCrery, screenwriter

• Tom Coan, Executive Producer, Universal International Studios

Potpuni popis članova žirija dostupan je ovdje: NEM Awards članovi žirija. Prijave će se ocjenjivati u pet kategorija: ideja, monetizacija, glumačka postava, scenarij i audiovizualna prezentacija.

Jedinstvena platforma za promociju projekata, edukaciju i umrežavanje

Osim novih i poboljšanih elemenata, svi kreatori imat će priliku predstaviti svoje projekte tijekom Content Showcasea - segmenta posvećenog samo sadržajima i projektima bez obzira na to u kojoj se fazi trenutno nalaze. Uvijek uzbudljiv dio agende su razne projekcije novih TV serija nakon kojih slijede intervjui s izvršnim kreatorom ili sukreatorima.

Budući da bez edukacije nema uspjeha i inspiracije, NEM Zagreb će i ove godine organizirati radionicu pisanja scenarija. Studenti s nekoliko regionalnih sveučilišta će tijekom dva dana učiti o karakterizaciji likova, uzbudljivom dijalogu i stvaranju zanimljivog TV sadržaja. Budući da je umrežavanje također ključni dio uspjeha u TV industriji, ovakve radionice također služe povezivanju budućih audiovizualnih profesionalaca.

NEM Zagreb 2023 će u prosincu po treći put biti središnje događanje na kojoj audiovizualni stručnjaci imaju priliku educirati se i povezati te promovirati svoje projekte i tvrtke.

NEM Zagreb 2023 će osigurati povlaštene cijene za zemlje CEE fokusirajući se na CEE regiju i zemlje s niskim proizvodnim kapacitetom te kroz sudjelovanje u potprograma Kreativna Europa MEDIA. NEM Zagreb 2023 sufinancira Europska unija, kroz potprogram Kreativna Europa MEDIA. Više informacija potražite na stranicama NEM Zagreb 2023.