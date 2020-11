Miro Ćalušić za života je prijetio, strašio, lihvario i kamatario ljude koji su u očaju, ne znajući s kime imaju posla, od njega uzeli kredite. Uoči presude za nedjela pobjegao je iz Hrvatske, ali oštećeni tvrde da je izigrao pravosuđe jer je obdukcija tijela, za koje se vjerovalo da je njegovo, pokazala da to nije on.

Ovo su dosad javnosti nepoznati i neobjavljeni telefonski razgovori Mire Ćalušića sa svojim oštećenicima.

"Ti se sa mnom igraš koji nisam kamatar, nego sam znam ljude u svim strukturama koji mi javljaju što se događa. Samo to imam, nikakvo zlo ti ne želim", govorio je. "Kako ne bih saznao, gospođo, ja imam sve odvjetnike u gradu Zagrebu i sve suce znam", također je izašlo iz njegovih usta.

Hvalio se vezama, prijetio, strašio ljude, lihvario, kamatario, oduzimao nekretnine...

"Ja sam ti već dobio informaciju prije nego što ti je poziv kući došao, a poziv će ti biti sad uručen, znaš. Iz same Heinzelove, organizirani." "Ja se ničeg ne bojim, ja sam dao svoj novac, sve napravio po zakonu." A da je sve po zakonu radio - nije. Nepravomoćno je osuđen zbog lihvarenja i kamatarenja.

"Po presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Miro Čalušić osuđen je na 6 i pol godina zatvora i dosuđeno je da je čineći različita kaznena djela ostvario imovinsku korist od 28 milijuna kuna. To je vrijednost naših nekretnina preračunata u novce", objašnjava Ivica Kevo.

Uoči presude pobjegao preko granice

Ali uoči same presude bježi iz Hrvatske u BiH. Prema Kevi, tamo i umire u ožujku 2017., po službenim dokumentima. I to nakon što mu je pozlilo poslije prometne nesreće. No oštećenici su skeptični. Naručili su i izvansudsko vještačenje koje im je potvrdilo da tijelo s obdukcije nije njegovo, a kasnije su se pojavile i navodne fotografije s ljetovanja. Sve, sumnjaju, kako bi izigrao pravosuđe. Otac Frano postaje nasljednik sve njegove imovine.

"On je nastavio u stvarnosti raditi još gore stvari nego što ih je njegov sin radio", govori Nediljko Banić.

I ovdje se otvara sasvim novo poglavlje u odnosu obitelji Ćalušić i oštećenika. A prvo je otvoreno upravo u Provjerenom, još 2012. godine.

"Ostao sam bez kuće na moru u vrijednosti većoj od 300 tisuća eura", "Ostao sam bez 28 hiljada eura kešovine i 80 hiljada eura stana", "Dala specijalnu punomoć i ostala bez stana od 100 tisuća eura", moglo se čuti u Provjerenom iz studenog 2012.

U potrebi za novcem, kreditno nesposobni, ljudi su nasjeli na brzu i jednostavnu ponudu kredita. Uzeli su ih od Mire Ćalušića, ne znajući u tom trenutku tko je on. Potpisali su ugovore, ovjerili ih, a onda ostali bez krova nad glavom. On se predstavljao kao dobročinitelj, oprezan s vlastitim novcem.

"Nisam htio oročiti sav novac na jednom mjestu pa da banka propadne. Htio sam pomoći ljudima, što bi se meni vratilo u mom poslu koji radim, to mi je osnovni posao – mjenjačnica. … Nisu mogli vratiti novac, polakomili su se s tim savjetima da će moć oboriti legalno napravljene ugovore", govorio je tada.

Uspostavilo se međutim, da se u tom trenutku on ili netko od članova njegove obitelji, uknjižio na više od 30 nekretnina.

"Nisam nikome ništa oteo, te nekretnine koje su prešle u moje vlasništvo zabilježene su, one su pod plombama, ja ne mogu njima raspolagati niti sam želio njima raspolagati. Želim samo da mi se moj novac vrati", govorio je.

No da to nije bilo baš tako, ukazuje nadolazeći slijed događaja. U sve se uključuju DORH i policija, a Miro Ćalušić sa suradnicima završava u pritvoru.

"Zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela lihvarskog ugovora, prijetnje, prijevare, krivotvorenja isprava, ovjeravanja neistinitog sadržaja, teške krađe i krivotvorenja novca", u siječnju 2013. objasnio je Željko Dolački.

Upravo je šef krim policije Željko Dolački kasnije osuđen, a njega je između ostalog Frano Ćalušić optužio za krađu novca. Četiri godine kasnije, priča koju je Provjereno razotkrilo, dobila je sudsku presudu. Ćalušić i suradnik su osuđeni.

"Ovo je samo prvostupanjska presuda, čekamo pravomoćnu presudu koja, nadam se, neće potrajati još ovoliko godina do pravomoćne presude", izrazio je nadu 13. srpnja 2017. Tomislav Stracenski iz grupe oštećenika Mire Ćalušića.

Manevri kroz rupe u zakonu

Miro Ćalušić, za razliku od osuđenog suradnika, nije dočekao pravomoćnost. Preminuo je u BiH. A nada i vjera oštećenika u učinkovitost pravosuđa, bila je kratkog vijeka. Jer nakon toga otvara se novo poglavlje, a manevriraju onime što im omogućavaju zakonske rupe. Po smrti Mire Ćalušića uslijedila je ostavinska rasprava kod jedne poznate zagrebačke javne bilježnice.

"Nama do danas nije jasno kako je to bilo moguće, nekretnine koje su se vodile na kaznenom sudu gdje imamo prvostupanjsku presudu i zabilježbu Županijskog suda da se ne mogu opterećivati ni ovrhe ni ništa da se radi po njima, ona odradi kao da je sve normalno", pita se Nediljko Banić.

Javna bilježnica 25. svibnja 2018. donosi rješenje o nasljeđivanju temeljem kojeg je Frano Ćalušić iza pokojnog sina Mire, naslijedio ukupno 38 nekretnina te 12 pokretnina. No zanimljivo je da u ovom rješenju o nasljeđivanju nisu uvrštene one nekretnine na kojima se nalazila plomba ministarstva financija. Miro Ćalušić, naime, bio je jedan od većih poreznih dužnika. U trenutku smrti državi je dugovao oko 18 milijuna kuna poreza. Da su te nekretnine ušle u nasljedstvo, i dug bi se prebacio na oca Franu.

"Očito da se tu nekakva igra igra jer zašto se to čuva, to nije jedna, nego više od 20 nekretnina. To su uglavnom neki poslovni prostori, stanovi i takve stvari", govori Banić.

I otac duguje porez

Napravljen je još jedan manevar. Otac Frane, prema podacima Porezne uprave, i sam duguje 8 milijuna kuna. Svoju imovinu prebacuje na treće osobe, prije negoli mu država sjedne na nju. Nakon što postaje nasljednik, na svojoj i nezakonito stečenoj i naslijeđenoj imovini, dopušta trećim osobama da provode ovrhe.

"Kasnije Frane Ćalušić izdaje ne nama, nego nepoznatim ljudima različite bjanko-zadužnice i daje im dopuštenje da oni podignu ovrhe na sve njegove nekretnine, pa čak i one koje je on naslijedio za svoga pokojnog sina. I sada imamo paradoksalnu situaciju - da su za sve te nekretnine postavljeni zahtjevi za ovrhom duž cijele Hrvatske i jednostavno čekamo kako će se razvijati situacija", kaže Ivica Kevo.

"On je lukav i oni su to dobro odradili i Porezna uprava sad im može mahati", poručuje Nediljko Banić.

Ono što je zanimljivo, među trećim osobama koje podižu ovrhe ili preuzimaju Ćalušićeve nekretnine najčešće se pojavljuje isto ime. Riječ je o osobi koja živi 50-ak metara od njihove obiteljske kuće.

"Gledajući sve te radnje koje su napravljene od smrti Mire Ćalušića do danas, i laiku kao što smo mi svi skupa veoma je jasno da se tu radi o organiziranom kriminalu i pljački nekretnina koje nikako nisu smjele doći u rješenje o nasljeđivanju", smatra Kevo.

Odgovora nema

Reporter Provjerenog Ivan Čorkalo pokušao je doznati kakav je njihov odnos, odakle dugovanja, temeljem kojih postaje vlasnik nekretnina i ovršuje. Telefonski i na kućnoj adresi. Bezuspješno. Razgovarao je i s Franom Ćalušićem. U tri sata prirodu odnosa nije objasnio. Nije želio pred kameru, a uputio je na odvjetnika koji je rekao da bi dao izjavu ako Frano Ćalušić dopusti.

"Ma on je, gledajte… kaže samo na pismeni upit pismeni odgovor, da to može... a meni je rekao da ako vi dopustite da da izjavu da... Dobro, rekao je vama jedno, meni drugo - da njihov kodeks ne dopušta da govore u ime stranaka preko... u kamere ne... samo na pismeni upit, pismeni odgovor da ćete dobiti", rekao je Ćalušić.

Odvjetničkom uredu također je poslan upit, bez odgovora. Zanimljivo je također da je protiv jednog od odvjetnika podignuta optužnica jer je na sudu lagao kao svjedok u korist Mire Ćalušića. Svoga klijenta. Neistinito je naveo da je Miro Ćalušić prilikom potpisivanja ugovora sa zajmoprimcem Ivicom Kevom na iznos od 96.000 eura, u javnobilježničkom uredu, imenovanome predao iznos od 700.000 kuna ili 800.000, iako svjestan da navedeno ne odgovara istini jer je Miro Ćalušić prilikom potpisivanja predmetnog Ugovora, predao iznos od 60.000 eura te usmeno dogovorio plaćanje mjesečne kamate u iznosu od 6.000 eura. Je li lagao ili ne, dalje se vodi sudski postupak protiv odvjetnika. Vode se i građanske parnice protiv Frane Ćalušića osobno, ali kao i nasljednika imovine svoga sina.

"I čineći brojna kaznena djela. Prema tome, mi smo to sve prijavili. To vam je kod nadležnih organa, ja se nadam da će oni po tome nešto i poduzeti jer se očito radi o planiranoj operaciji s više različitih aktera gdje je svatko imao svoju ulogu i točno odrađivao kako se trebalo odraditi", objašnjava Ivica Kevo.

Zasad, čini se, državno odvjetništvo od ovog slučaja još nije diglo ruke.

"Krajem prošle godine podnijelo je zahtjev da sve nekretnine koje su postale vlasništvo Frane Ćalušića imaju oduzeti od Frane Ćalušića zbog toga što je Miro Ćalušić napravio kazneno djelo, lihvarske ugovore i prijetnje i taj je postupak u toku i mi se nadamo da ćemo nakon 8 godina borbe i jada na kraju dobiti naše nekretnine nazad", govori Kevo.

Sud bi o tome trebao odlučivati u ponedjeljak. Oštećenici odluku s nestrpljenjem iščekuju. Nadaju se i vjeruju da će poruka i odluka pravosuđa biti da, bez obzira na naivnost i očaj zbog kojih se zajmovi uzimaju na ovakav način, lihvarenje i kamatarenje, što je važnije, oduzimanje krova nad glavom ipak je nešto što se u ovoj zemlji kažnjava.

