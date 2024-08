"Dogodilo se to u kasnim večernjim satima, u pitanju je bila visinska ciklona i to modeli dosta teško prognoziraju gdje će biti, u koliko sati će biti i kad je to krenulo, praktički se rasplamsalo", rekao je lovac na munje Bruno Fantulin.

Riječ je o lokalnoj pojavi, baš zato teško ih je predvidjeti. Adrenalin za dobrom fotografijom tjera ih i nekoliko stotina kilometara u lov. "Ima straha i kod mene kada oluja dođe na par kilometara adrenalin se ublaži u tom trenutku, ali teško mi je opisati riječima taj adrenalin, to kada dođete na lokaciju i vidite tu snagu zapravo majke prirode, to je riječima teško opisati, to treba doživjeti", kazao je Fantulin.

Nijedna nije ista, a upravo to čini ih jedinstvenim prirodnim spektaklom.



Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Novi model parkinga Tomašević razjario građane, ali i izazvao sigurnosnu ugrozu: "Ne znam za koga je ovo bolje rješenje, neka mi objasni ekipica iz Možemo!"

Pročitajte i ovo Stiže pomoć iz cijele Hrvatske FOTO/VIDEO Dalmacija u plamenu, požar je aktivan na svim dijelovima: "Teška je noć pred nama, stisnut ćemo zube i nadati se najboljem"