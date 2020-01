I dok ponajviše o Splitu, Zagrebu i drugim velikim gradovima utječe hoće li Hrvatska do kraja godine ispuniti europske norme o 50 posto odvojenog prikupljanja otpada ili će plaćati astronomske kazne, u Hrvatskoj ima i svijetlih primjera. Neki gradovi u Međimurju i Sisačko-moslavačkoj županiji već su ostvarili zadane ciljeve ili su im vrlo blizu.

Kamioni komunalca u Čakovcu na kućnom pragu najprije prikupljaju miješani komunalni otpad, a nakon njih dolazi drugi kombi koji prikuplja sortirani otpad. ''Počelo je još 2000. godine. Tu je bio uključen odvoz komunalnog otpada i počeli smo sa selektivnim, odnosno odvojenim skupljanjem papira i plastika'', kaže Željko Hozljan, voditelj prijevoza u Čakomu.

Danas Čakovčanci na kućnom pragu odvajaju i biootpad, staklo i metal te tetrapak. Odvoze se jednom na mjesec. ''To je samo stvar navike'', kaže Čakovčanin Davor.

Zbog razvrstavanja, ali i čipiranja kanti, s godinama je padala i potreba za vožnjom komunalnog otpada. Čakovčani će narančasti kamion u svojoj ulici vidjeti jednom tjedno. Dva puta mjesečno vozi se mješani komunalni otpad, a jednako toliko i biootpad.

Kante pod ključem u smetlarnicima

Ni oni koji žive u zgradama nemaju problem sa sortiranjem. Više od 90 posto kanti je pod ključem u boxovima ili smetlarnicima. No, fiksni dio cijene nije jednak za sve, pa mjesečni računi za stanove iznose od 30 do 40 kuna, a za kuće 60 do 70 kuna.

''Imamo dosta zgrada s otprilike 40 stanova. Mi ispraznimo 5 do 10 kanti u tom periodu i ispostavimo 40 uplatnica. U nekoj ulici moramo za 40 uplatnica 40 puta stati i 40 puta krenuti'', kazao je direktor Čakoma Ivan Perhoč.

Odvoz otpada evidentira vozač

I u susjednom Prelogu se vreće sa sortiranim otpadom skupljaju jednom na mjesec. Jeftinije su od kanti, a njihov odvoz evidentira vozač kamiona na tabletu. Vreće s plastikom, papirom, tetrapakom, metalom, staklom potom dolaze u sortirnicu.

Svaka vreća ponovno se provjerava, pa su Preložani tako prvaci Hrvatske u odvajanju otpada. ''Nismo još zbrojili sve za prošlu godinu, ali tu je negdje, očekujemo da će biti negdje preko 70 posto. Prosjek svih naših jedinca lokalne samouprave da će biti negdje oko 62 posto'', rekao je Siniša Radiković, direktor Prekoma.

Kutina ima rješenje i za stambene zgrade

Zbog svega je odvoz komunalnog otpada pao na minimum. U Prelogu, ipak, priznaju da je lakše postići rezulate kad zbrinjavate otpad od kuća, a ne od velikih stambenih zgrada. No, pronašli smo grad u Hrvatskoj koji ima formulu za evidenciju otpada u zgradama koji neće posvađati sustanare.

U Kutini stanari višestambenih zgrada više nemaju kontejnere. Grad i komunalno poduzeće diljem grada postavilo je polupodzemene spremnike i svakom stanaru dalo čipiranu karticu. Tako se evidentira svako bacanje mješanog komunalnog otpada. Svako otvaranje spremnika naplaćuje se 2 kune + PDV i na taj način se potiče na razvrstavanje otpada.

''To se zove takozvana evidencija korisnika gdje se vidi koilko je puta korisnik predao svoj otpad, u koje vrijeme i na taj način se vrši naplata varijabilnog dijela cijene, već više od godinu i nešto'', objasnila je direktorica Ekomoslavine Adrijana Cvrtila.

U Kutini su mjesečni računi nešto veći – oko 100 kuna. Toliko će, pa i više, od 1. veljače plaćati i Zagrepčani, koji o ovakvim uvjetima mogu zasad samo sanjati.

