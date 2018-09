Iako se već danima najavljuje da će se u petak održati za SDP sudbonosni sastanak, nitko od aktera to ne želi potvrditi. Sjednica Kluba zastupnika sazvana je za utorak, a nejasno je hoće li se klupko početi odmotavati i prije.

Zlatko Komadina i Rajko Ostojić u petak će predsjednika SDP-a Davora Bernardića pokušati nagovoriti da ode s mjesta predsjednika stranke, informacija je koja već danima kola u stranačkim kuloarima i medijskim krugovima. Paralelno s tom informacijom pojavila se i ona da je šef SDP-a spreman na povlačenje, ali Bernardić je to odbacio kao potpunu neistinu. Ne povlačim se, želim preuzeti Klub u Saboru jer poštujem odluke Predsjedništva stranke, njegova je poruka koju je DNEVNIK.hr ekskluzivno objavio u utorak.

U međuvremenu, doznaje se da Bernardićev politički mentor i prijatelj Zlatko Komadina ipak nema srca Bernardića uvjeravati u to da je gotov, pa bi tu ulogu trebao preuzeti Ivo Jelušić. ''Sve što mogu reći zasad jest da sam razgovarao i razgovarat ću'', poručio je Jelušić.

Davor Bernardić ne zna da je sutra ikakav sastanak jer ga nitko još nije zvao, drugi SDP-ovci izbjegavaju odgovore na pitanja hoće li se sutra nešto dogoditi. Ode li Bernardić s mjesta predsjednika, prema stranačkom Statutu, do izbora novog vodstva stranku bi trebao voditi potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina. On se prošloga tjedna u tajnosti sastao sa SDP-ovom europarlamentarkom Biljanom Borzan i razgovarali su o mogućim scenarijima. Oboje su prije dva dana potvrdili susret, ali demantirali informacije da joj je nudio preuzimanje stranke. Na naše pitanje bi li bila spremna preuzeti vođenje stranke, Borzan je odgovorila: ''To bi u ovom trenutku bilo oštrenje ražnja dok je zec u šumi. Nemam dojam da predsjednik želi otići." Ne uspije li nagovaranje Bernardića da sam ode, Konvenciju na kojoj bi se biralo novo vodstvo može inicirati i četvrtina članova Glavnog odbora.

U utorak se održava sjednica Kluba zastupnika SDP-a na kojoj bi dosadašnji predsjednik Arsen Bauk trebao i službeno podnijeti ostavku. To mjesto, prema odluci Predsjedništva, trebao bi preuzeti Bernardić, ali nije jasno hoće li tu odluku dati na glasanje u Klubu ili samo izvijestiti predsjednika Sabora o promjeni. Bude li glavanje, 25 zastupnika bit će protiv. Ne bude li glasanja, možda još i više.

Saga u SDP-u se nastavlja...