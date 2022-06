Buka, prašina, zastoj u prometu - i to su vijesti s početka turističke sezone u Hrvatskoj. Naime, svake godine ista priča. S dolaskom prvih turista, pale se i bageri. U Žaboriću pokraj Šibenika, na cesti nepregledna kolona automobila, a iz Zadra tvrde: prekidati projekte koji se financiraju iz europske blagajne - ne smijemo, unatoč sezoni.

Suživot turista i strojeva je u Zadru normalna pojava. I dok je onima koji od turizma žive radova navrh glave, drugi ih odobravaju. "Imamo apartmane, imamo goste, čak ove godine kasnimo, jer to nije odmor. Ja da dođem u ovakve uvjete, bila bih jako razočarana", priznaje iznajmljivačica iz Zadra Joanna.

U Zadru se radi na sve strane - od aglomeracije do proširenja ulica i postavljanja plinskih instalacija. Iz Grada kažu: od 15. lipnja bageri će se preseliti s glavnih na sporedne ulice. A s obzirom na to da većinu radova sufinancira Europa, strojevi se ne smiju potpuno ugasiti.

Stotinjak kilometara južnije, u Žaboriću pokraj Šibenika, promet zaustavlja semafor. Za razliku od zadarskog slučaja, ovaj se projekt financira iz blagajne Hrvatskih cesta. A tko u automobilu nema nema klima-uređaj, bolje da ovuda ne ide, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Momci dobro rade, ali možda su pogriješili što su malo kasno počeli. Moramo biti malo strpljivi", rekao je Ivan. Na ploči s datumom dovršetka rokova radova piše 1.8.

"Za prijeći 700-800 metara kod raskrižja u Žaboriću, iz oba smjera, vozači trebaju čekati po najmanje pola sata. Iz Hrvatskih cesta nam kažu da će radove završiti najkasnije do 25. srpnja. Svim silama se trude raditi što brže, no mještani nam kažu da radnika nema na gradilištu već u 16 sati", rekla je Jurišić.

Malo tko može izdržati raditi satima po ovoj vrućini. Živa u termometru u Dalmaciji se posljednjih dana penjala i do plus 35 Celzijevih stupnjeva. Prvi sloj asfalta ovamo bi trebao stići za tjedan dana, a do polovine srpnja - poželite li ovom dionicom "magistrale", ponesite vodu i naoružajte se strpljenjem.

