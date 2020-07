Račune za električnu energiju jedna krčka obitelj već dva mjeseca dobiva s negativnim znakom ispred brojki, dakle kod distributera su u plusu. Kako? Zahvaljujući solarnim pločama proizvode više električne energije nego što uspiju potrošiti.

Zahvaljujući ljetnom jakom suncu koje grije solarne ploče na kućama u Krku trenutačno se proizvodi više električne energije nego što se potroši. U kratkom razdoblju obitelji Marijane Cvijetić Piršić investicija će se isplatiti.

Od uloženih sedamdesetak tisuća kuna vratilo im se već više od pola. Evo kako je Marijana to objasnila. "To nisu oni poticaji kakvi su bili prije, nego mi prodajemo i kupujemo cijenu od HEP-a po tržišnoj cijeni. Jako dobro radi jer je račun u ožujku bio 99 kuna, u travnju minus 103 kune, a sad smo na minus 138 kuna. Cilj je da na kraju godine budete na nuli", dodaje.

Zahvaljujući povezanosti elektronaponskog sustava s računalom članovi obitelji mogu u svakom trenutku provjeriti koji uređaji troše i koliko energije, koliko se energije proizvodi te je preusmjeravati.

Ovu je krčku obitelj nakon dugo vremena i truda najviše razveselio račun distributera električne energije na kojemu je stajao predznak minus. Dakle, više su proizveli i pustili u mrežu nego što su potrošili.

Investicija nije jeftina, no Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pomaže u znatnoj mjeri onima koji se odluče za solarnu energiju. A zasad ih je malo u Hrvatskoj. U Europi svaka štala ima solarne ploče. Marijana kaže da stoga ne vidi zašto i mi ne bismo na svakom krovu imali svoju nepresušnu struju.

Tek smo počeli s razvojem

Darko Jardas i Marko Balen (Foto: DNEVNIK.hr)

Dvije tisuće sedamsto sunčanih sati u godini na hrvatskoj obali dovoljan su razlog da mnogi vlasnici kuća razmisle o postavljanju solarnih ploča i proizvodnji električne energije čuvajući prirodu, ali i svoj novčanik. Stoga smo pričali s Darkom Jardasom iz energetske agencije.

"Interes građana vrlo je velik i pojačava se posljednjih godina, kada ova energija postaje komercijalna na tržištu i kada je pala cijena i montaže i instalacije", rekao nam je.

Jardas je dodao kako se montažom obiteljskih elektrana može znatno uštedjeti, pogotovo na vlastitoj potrošnji i proizvodnji. Ipak, ističe da RH i dalje zaostaje za europskim prosjekom.

"Nije ni do cijene ni do otpora Hrvata. Problem je što je trebalo oko šezdeset dokumenata za priključenje na vod. Sada se to smanjilo, a sada i firme smiju proizvedenu energiju koristiti za vlastite potrebe. EU direktive su demokratizirale proces, a u centar stavljaju potrošača i građana, a to i jest dužnost države i opskrbljivača energijom HEP-a", tvrdi.

Istaknuo je i kako Hrvatska priprema projekte unatoč vakuumu korištenja sredstava EU-a. Takve smo projekte provodili i ranije, a sada dolaze na naplatu jer se privodi kraju nekoliko projekata koji će proizvoditi puno energije, dodaje.

Kaže i kako je to sve rezultat naše borbe za otoke u Europskoj komisiji gdje su Krk i Cres prepoznali te im dodijelili šest pilot-projekata pogona za proizvodnju obnovljive energije, a razmišljaju i o električnom trajektu, prvom takvom ovdje.

"Hrvatska je bogomdana za takvu energiju iz sunca", zaključio je Jardas.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr