Nataša Tramišak u Dnevniku Nove TV govorila je o 22 milijarde eura koje Hrvatsku čekaju u idućem proračunskom razdoblju.

U idućih 7 godina Hrvatska će moći povući dva puta više europskog novca nego do sada, čak 22 milijarde eura. I do sada - novac se dijelio za robote na farmama, frizerske salone, nove fasade, mostove. Ugovorenost projekata porasla je na 97 posto, no po isplaćenosti - još uvijek kaskamo.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak u Dnevniku Nove TV rekla je kako će se i dalje fondovi koristiti kako bi se najsiromašniji krajevi Hrvatske razvili.

Na primopredaji dužnosti ministrica je rekla kako će se usmjeriti na očuvanje likvidnosti tvrtki, očuvanje radnih mjesta i brži oporavak gospodarstva. Objašnjava kako to planira ostvariti kroz Plan za oporavak i otpornost i 9,4 milijarde eura u iduće četiri godine

Novih 12,7 milijardi za male poduzetnike

"Smjernice Europske komisije idu upravo ovim putem. Pogodila nas je velika kriza i bitan je i gospodarski i socijalni oporavak. Već koristimo sredstva iz fondova EU-a, imamo mjere putem HAMAG Bicra, Ministarstva gospodarstva gdje se poduzetnici javljaju za pomoć u zajmovima kako bi osigurali likvidnost. Ide se i putem malih investicijskih zajmova. To je važno kako bi se investicijama potaknuo daljnji razvoj gospodarstva", rekla je Tramišak.

Na pitanje što će mi biti s malim i srednjim poduzetnicima koji vape kako im trebaju dodatne financijske injekcije, ministrica odgovara: "Pred krajem smo višegodišnjeg financijskog okvira do 2020. Velika financijska omotnica od 10,7 milijardi eura, 97 posto je ugovorena. No vrlo brzo krećemo sa novim višegodišnjim financijskim okvirom i korištenjem novog programskog razdoblja. Vidjeli ste da imamo ponovo 12,7 milijardi eura u novom programskom razdoblju. Jedan od prioriteta bit će upravo korištenje operativnog programa konkurentnosti i kohezije, odnosno sredstva kohezijske politike za male i srednje poduzetnike".

Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

Nakon potresa u ožujku, Zagrebu iz Europe stiže novac za pomoć.

"Iz Fonda za solidarnost odobreno je gotovo 500 milijuna eura, od čega 89 milijuna eura ove godine. Upravo ta sredstva koristit će se za obnovu javnih zgrada, bolnica, obrazovnih institucija, vjerskih ustanova", objašnjava.

Ministrica dodaje kako je jedna od smjernica korištenja novca jačanje otpornosti zdravstvenog sustava.

"Imamo nove programe Europske komisije koji idu upravo us mjeru jačanja zdravstva. To su prilike da izgradimo zdravstvenu infrastrukturu", rekla je i kao primjere navela izgradnju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Centar transakcijske medicine u Zagrebu.

Rekla je da su procedure za dobivanje europskog novca često stroge kako bi sredstva bila namjenski utrošena.

Reforma pravosuđa

"Govorimo o javnim sredstvima svih građana Europske unije pa tako i građana Hrvatske. One su zato malo strože i malo dulje traju. No taj mehanizam je dobro uspostavljen. No možemo ojačati kapacitete kako bismo ga ubrzali", rekla je.

Sve često zapne na pravosuđu pa je ministrica najavila kako će se "o tom pitanju raspravljati u okviru reformi javog sektora".

O nacionalnom programu oporavka kaže: "Nekakav okvir je izraditi ga do listopada, zajedno s Europskom komisijom. Dijalog je već počeo. Smjernice određene imamo. Usmjerenost komisije je da su oni započeti projekti prvi kreću s realizacijom. Govorimo o javnim investicijama koje su bitne za oporavak, Kod nas su to izgradnje željezničkih mreža, zračne luke, cestovna infrastruktura, zdravstvene infrastrukture. Raspisivanjem javnih nabava priliku imaju i naši gospodarstvenici".

"Poboljšat ćemo uvjete života"

"Ne bih to tako rekla. Mi smo jedan tim, jedna Vlada. Jedna koherentna Vlada koja će zajedno naći načina kako ćemo usmjeriti ova sredstva, potaknuti razvoj lokalnog gospodarstva i poboljšati uvjete života", odgovorila je na pitanje je li ona trenutno najmoćnija osoba u Vladi s obzirom na blagajnu kojom raspolaže.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr