Nastavlja se sukob između vladajućih i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Premijer Andrej Plenković je tražio da se iz njegovog predmeta vezano za aferu hotmail izuzme predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković. O izuzeću odlučuje nadležno tijelo. No, problem je što nitko ne zna koje je to tijelo. Nataša Novaković gostovala je u Dnevniku Nove TV te pojasnila ovu situaciju.

Vode se prijepori koje bi saborsko tijelo trebalo odlučivati o Vama? Hoćete li se Vi sami izuzeti?

Neću se sama izuzeti, jer mislim da za to nema potrebe. Da sam mislila da je to potrebno svoje bih sudjelovanje otklonila već ranije. U ovom trenutku postoje različita mišljenja stručnjaka upravnog prava, o tome tko bi trebao o tome odlučivati. Neki misle da bi to trebao biti Sabor, neki da bi to trebao biti saborski odbor, neki misle da bi to trebalo Povjerenstvo bez mene, neki da je nadležan Upravni sud.

Koje je onda rješenje u konačnici?

Mislim da će se Povjerenstvo obratiti Saboru kao nadležnom tijelu.

Oni tvrde da se neće baviti Vama.

Super. Neka nam vrate onda na postupanje pa ćemo tražiti mišljenje nekoga tko se bavi upravnim pravom.

