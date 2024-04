Nastavak pomorske havarije u Istri: Ministarstvo je zabranilo približavanje nasukanom brodu

Pomorska havarija u Istri dobila je nastavak. Ministarstvo je zabranilo približavanje nasukanom brodu, naredilo hitno uklanjanje goriva i priprema plan odsukavanja.

O nasukanom brodu za Dnevnik Nove TV priču je priredila Lina Dollar.

I nakon deset dana od nasukavanja brod za prijevoz stoke u Raškom zaljevu i dalje je na istom mjestu. Egipatska posada je spašena i na kopnu, no brod koji plovi pod tanzanijskom zastavom tone.

Kako nam kažu mještani, u njega je prodrla voda.

"Da ima veliku rupu dolje ispod motora, da je dolje u motoru, da je motor pokriven vodom i tako da ne mogu ništa, da moraju variti... Tako su rekli" ispričao je Roberto Vareško.

Ovo nije prvi put da se na gotovo istom mjestu dogodila slična havarija. A oštećenje je, tvrde, veliko.

"Veliko, veliko. Velika rupa je na desnom kraju ispod motora baš" rekao je Vareškoi te dodao: "Svaki dan prolazim tamo, blizu njega kraj njega, on stoji i dalje ravno, nit visi, nit ništa, ali je blizu kraja".

Bojazan od onečišćenja

I opasnost s njega, ističe ovaj ronilac vreba svakog dana. U brodu ima goriva, kao i zauljenih voda.

"Postoji bojazan da bi moglo doći do, ne daj Bože, nekog većeg onečišćenja. Bilo bi dobro da se to što prije sanira, da se što prije osigura kako ne bi došlo do većeg onečišćenja mora", kazao nam je ronioc Vareško.

Zaštitne brane oko broda stavljene su tek nedavno, kada je vrijeme to dopustilo. Jak vjetar danima nije dopuštao ni da se brodu pristupi.

"Tamo su kao stepenice od stijena i on je samo sjeo", rekao je.

Iz kapetanije ističu – učinili smo sve što smo trebali i mogli. Svakodnevno se prati cjelokupna situacija i nadzor broda.

"Dali smo jedan primjereni rok jer znamo da je to jako komplicirana situacija odsukavanja gdje se moraju napraviti planovi. Sve se mora detaljno napisati" istaknula je Dolores Brenko Škerjanc, pulska lučka kapetanica.

Plan odsukavanja donesen je nakon nekoliko izvida ovlaštenih ronilaca. No, to će još pričekati. Njegovo oštećenje komplicira situaciju.

Radovi na osiguranju broda od pomicanja i uklanjanje dizelskog goriva i zauljenih voda trebali bi biti obavljeni u sljedećih 10 dana, dok se samo odsukavanje očekuje u sljedećih tridesetak dana.

Onečišćenja, tvrde iz ministarstva trenutačno nema. Zabranjeno je približavanje nasukanom brodu u krugu od 500 metara.

Koji je uzrok i dalje se ne zna.

