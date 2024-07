Na snazi je meteoalarm, a toplinski val biti će sve jači! Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U utorka će već od jutra biti dosta sunca i ljetne topline. Najniža jutarnja temperatura većinom će prelaziti ili dosezati 20, a na Jadranu i 25 stupnjeva. Već od jutra posvuda je na snazi meteoalarm koji u unutrašnjosti upozorava na umjerenu, a na Jadranu i veliku opasnost od toplinskog vala.

U Središnjoj Hrvatskoj prevladavati će sunčano i vruće. Ponegdje se ne isključuje mogućnost pljusaka prije svega na sjeverozapadu područja. Vjetar će biti slab do umjeren, a najviša temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

U istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, većinom 34 ili 35 stupnjeva. U zapadnoj Slavoniji postoji mala mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano i vruće, ali i nestabilno te će poslijepodne, uglavnom u Lici biti pljuskova i grmljavine.

Na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar u gorju većinom slab. Na Jadranu će bura do sredine dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorju od 28 do 31, a na Jadranu od 33 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući pljuskovi i grmljavine. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura će biti od 32 do 36 stupnjeva.

Temperatura mora će biti 25 ili 26 stupnjeva te se upozorava na ljetno sunce koje prati i opasnost od UV zračenja čiji je indeks visok i vrlo visok.

Na kopnu će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne rijetko je moguć pljusak i grmljavina ili malo kiše, uglavnom u srijedu i četvrtak.

Na moru će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, noću burin, a danju vjetar s mora.

Za vikend je vrlo izgledno da će se toplinski val nastaviti. Najviše sunca će biti na Jadranu, osobito u Dalmaciji, a u unutrašnjosti raste mogućnost za izražene pljuskove i grmljavinu.

