Crna Gora bez pardona odlučila nastaviti s kontroverznom proslavom: "Hrvati moraju znati..."

Crnogorski premijer Dritan Abazović izjavio je u petak da će Ministarstvo obrane njegove zemlje organizirati obilježavanje devedeset godina školskog broda 'Jadran', unatoč prosvanjima hrvatske Vlade.

"Hrvati moraju znati da Crna Gora raspolaže svojom imovinom na način na koji misli da treba. Tu smo da razgovaramo i čujemo sve argumente, ali proslava 90 godina broda Jadran je nešto što je u našoj nadležnosti i prema tome se treba na taj način ophoditi", rekao je Abazović.

UPDATE | Montenegrin outgoing Prime Minister Dritan Abazovic said on Friday that Montenegrin Defense Ministry will organise commemoration of the ninety years of the school ship 'Jadran', despite the Croatian government's protest note sent on August 3.