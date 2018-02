Sjednica je i danas počela cijelim nizom zahtjeva za stankom, a nastavila se raspravom o prijedlogu Nacionalnog programa zaštite potrošača od 2017. do 2020.

10:18 - Sjednica se nastavlja raspravom o prijedlogu Nacionalnog programa zaštite potrošača od 2017. do 2020. godine.

10:16 - "U životu se naučite svašta. Ima nas svakakvih. Onih koji jednostavno donose odluke i koji teško donose odluke. Ima onih koji glasno govore i onih koji tiho govore. Međutim, kad preuzmete ulogu i odgovornost predsjednika jedne Vlade, premijera, onda nemate komoditet i pravo ne činiti i nemate pravo ne raditi. Naš premijer pokrio se poplunom, jako, jako žmiri i ako dugo žmiri možda se stvari riješe same po sebi", rekla je u Saboru Anka Mrak-Taritaš. Poručila je da premijer nema pravo na propust, nema pravo biti ispod pokrivača, žmiriti, pustiti druge da govore.

"Maknite poplun ispod kojeg jeste, otvorite oči i suočite se sa stvarnošću bez obzira kakva ona bila", poručila je premijeru.

"Hrvatski problemi se rješavaju u Hrvatskoj. Žmiriti i praviti se da će se stvari riješiti same od sebe, nitko nema to pravo, a premijer najmanje"; zaključila je.

10:13 - Branko Bačić govorio je idući. "Danas jedino što je točno Petrov rekao je da je u 12 sati tematska sjednica Odbora za gospodarstvo na kojoj ćete moći postaviti pitanje i Martini Dalić i Anti Ramljaku. Sve dileme, pitanja, optužbe postavit će se osobi koja provodi postupak izvanredne nagodbe. Mi smo rekli da je Zakon koji ste i vi podržali stvorio pretpostavke da se zaustavi slom najveće kompanije u Hrvatskoj. Ako je bilo što tamo nezakonito, za to postoje institucije pa vas pozivam da podnesete kaznene prijave za sve što smatrate nezakonitim i za sve što je nezakonito imat ćete podršku HDZ-a. Ali paušalno napadati premijera i zastupnike više govori o vama nego o nama", rekao je Bačić.

10:08 - "Danas će se u Saboru dogoditi već viđena predstava", rekao je na početku svog izlaganja Božo Petrov i nastavio: "Ako pođe po zlu redatelj će okriviti glumce, ako uspije redatelj će dobiti Oskara. Danas ćemo na Odboru za gospodarstvo imati dva predstavnika glumaca i ishod se zna. Ljudi koji to budu gledali neće moći povući nikakav zaključak. To je cilj redatelja, a sad ćemo vidjeti hoće li to redatelju poći za rukom ili će se glumce okriviti za propast. Ispred Plenkovića stoji odluka koju očito nije spreman donijeti".

10:03 - Gordan Maras govorio je o devastaciji grada Zagreba, odnosno rušenju kluba Jabuka.

"Danas jedna malo drugačija tema u odnosu na ono što smo slušali proteklih dana, ali jednostavno se mora progovoriti o vandalizmu gradskih vlasti. Radi se o klubu Jabuka koji će uskoro proslaviti 50 godina postojanja. To je kultni klub na kojeg se iz nekog razloga Bandić okomio. U utorak je tamo došla mehanizacija i počela rušiti terasu na kojoj su koncerte održavali neki od najboljih bendova. Ono što vidimo kao problem je da Vlada i Ministarstvo kulture ne reagiraju na nešto na što bi trebalo reagirati. Jabuka nije bilo što, Jabuka je simbol nečega što je zadnjih 20-ak godina nestalo", rekao je Maras. Bandiću je poručio da je dosta uništavao kulturnu scenu grada.

Jabuku nemojte dirati. Jabuku vam nećemo dati. Jabuka je dio nas. Pozivam sve da daju podršku Jabuci da se program tamo nastavi. Tamo kada uđete sigurno nećete čuti melodije koje trešte iz tko zna kakvih klubova u gradu. Unaprijed čestitam 50. rođendan Jabuci i poručujem da se Bandić konačno prestane ponašati kao trula Jabuka grada Zagreba", rekao je Maras.

09:56 - Ivan Vilibor Sinčić govorio je o situaciji u brodogradilištu Uljanik. "U Hrvatskoj priči stvari često propadaju jer se djelatnostima loše upravlja. U jednoj tužnoj priči propasti brodogradnje, Uljanik je uvijek nekako bio svijetla točka do negdje kraja prošle godine. Ja sam se šokirao kada smo otišli tamo i pustili priče radnika u javnost. Nažalost i ondje je sprema lokalne politike s državnom politikom i privatnim interesima dovela do problema", rekao je Sinčić.

Pozvao je sve dioničare, radnike, sve koji moglu odlučivati da ne dozvole bilo kakve poteze uprave koji bi doveli do smanjenja radnih mjesta, stečaja, rasprodaje imovine, gašenja brodogradnje.

09:54 - Željko Glasnović je rekao da je memoricid najgora vrsta genocida. S govornice je poručio kako smo mi "duboko duboko u komunizmu, a glumimo demokraciju".

09:35 - "Molim vas da se ponašamo u skladu s uvriježenim standardima", rekao je na početku današnje sjednice predsjednik Sabora Gordan Jandroković, nakon čega su, standardno, uslijedili zahtjevi za stankom.

Željko Glasnović je tražio stanku zbog povrata oduteze imovine, Ivan Vilibor Sinčić zbog stanja u Uljaniku, Gordan Maras zbog kulturne devastacije Zagreba i rušenju kluba Jabuka, Marko Sladoljev zbog aktualne političke situacija, a iz tog razloga stanku su tražili i Branko Bačić i Anka Mrak-Taritaš. Sjednica se nastavlja u 09:50 sati.

U Saboru rasprava o zaštiti potrošača

Saborski zastupnici će u četvrtak na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora raspravljati o prijedlogu Nacionalnog programa zaštite potrošača od 2017. do 2020.

Nacionalnom programu zaštite potrošača cilj je osiguravanje visokog standarda zaštite potrošača osiguravanjem slobode odabira proizvoda i usluga, prava na sigurne proizvode i usluge, prava na točne i istinite informacije o sadržaju i kvaliteti proizvoda, prava na transparentne ugovorne odredbe, na zaštitu od nepoštene poslovne prakse kao i mogućnost učinkovitog rješavanja pritužbi i sporova.

Na dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora su i tri financijska zakona, konačni prijedlog Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, kao i prijedlog zakona o platnom prometu i prijedlog zakona o elektroničkom novcu. (Hina)