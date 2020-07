Hrvatski sabor danas raspravlja o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Saboru na svojoj je prvoj sjednici predložila nova Vlada.

Taj zakon treba osigurati temeljne principe organizirane obnove po svim pravilima struke i tako da se sačuva povijesna i umjetnička vrijednost Zagreba, rekao je premijer Andrej Plenković izražavajući želju da se o zakonu postigne što širi konsenzus i s drugim strankama i sa svim dionicima obnove.

Po predloženom zakonu, koji ide u prvo saborsko čitanje, konstrukcijsku obnovu zgrada Vlada bi financirala 60 posto, a po 20 posto vlasnici i jedinice lokalne samouprave. Formirat će se i Fond za obnovu koji će, osim same provedbe obnove, biti zadužen i za prikupljanje sredstava i predstavljat će svojevrsni "One stop shop" za sve građane koji su pogođeni potresom.

Tijek rasprave pratite u nastavku:

09:47 Natalija Martinčević (HSLS i Reformisti) osvrnula se na probleme zbog poplava u Zagrebu te istovremeno poručila kako je u Varaždinu trenutno jedan od najveći ekoloških problema u državi.

"Sto tisuća tona otpada trenutno se nalazi na vodozaštitnom području. Pozivam na pripremu odgovarajućih zakona ", rekla je.

09:44 Ružica Vukovac (Domovinski pokret) kazala je kako je velik broj zakona u Saboru izglasan po hitnom postupku.

"Većina zakona donesenih u hitnom postupku nisu imali zadovoljene preduvjete za to", rekla je.

09:39 Marija Selak Raspudić (Most) kazala je kako je u Sabor konačno došao prijedlog zakona o obnovi.

"O ovome smo trebali raspravljati ranije, ali nećemo priječiti ovaj zakon jer je stvoren dojam kako se jedino njime stvari mogu riješiti. Ovaj zakon odnosi se isključivo na konstrukcijsku obnovu, a javnost ne zna o čemu je riječ. U nekoj situaciju to može biti samo 20 posto obnove, a u drugim situacijama to može biti puno više", rekla je i dodala kako se Most zalaže za proaktivan i pravedan pristup.

Poručila je kako se vrlo jasno moraju odrediti kriteriji obnove kako na njima ne bi netko profitirao.

"Država nije jasno definirala način financiranja. Treba nam realan pristup i zato moramo biti hrabri i uhvatiti se u koštac s imovinsko-pravnom problematikom koju ovaj zakon preskače", rekla je.

09:30 Sjednica je započela slobodnim govorom. U ime kluba Hrvatskih Suverenista obratio se Željko Sačić te govorio o ekshumaciji iz jame Jazovka.

"Molim vlasti da se svi zločini komunističkog režima istraže. Oni ne zastarjevaju i moraju biti istraženi i osuđeni", kazao je i predložio da Sabor oda priznanje Mladenu Kuki koji je otkrio jamu.

09:19 Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora izjavio je kako će Sabor sutra raspravljati o izvješćima s Europskog vijeća, u četvrtak potvrđivanje međunarodnih financijskih ugovora, a u petak je predviđeno glasanje. Kazao je i kako postoji mogoćnost rasprave o slanju hrvatskih vojnika u inozemne misije.

Kazao je kako se predsjedništvo jednoglasno dogovorilo da će zastupnicima predložiti da nose maske.

"Noseći maske štitimo druge. I dalje ću tražiti od zastupnika da nose makse. Na govornici će biti pleksiglas i tamo će se jedino moći govoriti bez maske", rekao je i dodao kako će zasad nošenje maske biti na razini preporuke.

Najavio je kako će nakon ovog tjedna Sabor vjerojatno nastaviti s radom prvi tjedan u devetom mjesecu.

Poručio je kako i on smatra da Krunoslav Capak dobro radi svoj posao te je odbacio kritike na njegov račun.

09:05 Šef HDZ-ova saborskog kluba Branko Bačić također je rekao da će uvažiti primjedbe oporbe, ali da će njihovi konkretni prijedlozi i amandmani biti poznati u drugom čitanju.

Osvrnuo se i na kritike na rad Stožera te rekao da Krunoslav Capak sjajno obavlja posao, kao i ostali članovi Stožera. Najavio je i kako će instalirati jučer predstavljenu aplikaciju za praćenje kontakata.

Rekao je i da će predsjednik Sabora Gordan Jandroković predložiti da nošenje maski tijekom rasprava u Saboru bude obvezno.

"Ne vidim koji je razlog zašto bi se netko inatio i ne bi stavio masku", rekao je Bačić.

08:40: Premijer Andrej Plenković prije ulaska u Sabor poručio je kako će biti spreman uvažiti konstruktivne prijedloge oporbe.

"Očekuju nas zanimljive stvari. Imamo još i drugo čitanje, sigurno će biti korisnih stvari", rekao je premijer.