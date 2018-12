Saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar u subotu su na konferenciji za novinare u Zlatar Bistrici još jednom osudili nedavni fizički napad na zamjenika načelnika te Općine Dražena Mikuleca, koji je zajedno s načelnikom Žarkom Miholićem bio na konferenciji.

Pružili su podršku SDP-ovom načelniku i njegovom zamjeniku kao i svim vijećnicima budući je fizičkom napadu prethodila sjednica Općinskog vijeća u srijedu na kojoj je prihvaćanjem izmjena prostornog plana zaustavljena daljnja gradnja peradarskih farmi na prostoru Općine.

Tada je održan prosvjed na kojem su većinom bili vlasnici farmi te članovi njihovih obitelji koji su nezadovoljni takvom odlukom održali mirno okupljanje koje je poslije preraslo u verbalno vrijeđanje te fizički napad na Mikuleca kojeg je, prema ranijim neslužbenim informacijama, napao član HDZ-a Renato Čehulić.

Županijski odbor HDZ-a je osudio svaki oblik verbalnoga ili fizičkog nasilja i ustvrdio da događaj nema nikakvo stranačko obilježje, nego se radi o osobnom konfliktu isprepletenom s pojedinačnim poslovnim interesima dvojice koji su i u "kumskom odnosu".

Hajdaš Dončić je danas naglasio da ne mogu svi biti zadovoljni odlukama, ali da se to ne smije pretvoriti u hajku, linč odnosno fizički napad. "To je nedopustivo. A i nedopustivo je da neke političke stranke i na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, ponekad vjerojatno nesvjesno, mišlju i riječima podržavaju ili čak potiču određene strukture da nešto čine", rekao je saborski zastupnik SDP-a i dodao da je "takvih primjera za vrijeme Karamarka bilo puno".

"Sjetite se prosvjednih marševa po Zagrebu. Sjetite se plinskih boca. Ovo je samo jedan manji, mikro slučaj u Zlatar Bistrici i to je nedopustivo, rekao je Hajdaš Dončić. Na njegove se riječi nadovezao župan Kolar koji je također rekao da je ovakvo nešto nedopustivo.

Osudio vrijeđanje na osobnoj razini

Najoštrije je osudio događaje u Zlatar Bistrici i rekao je da bi tako postupio bez obzira u kojem se gradu ili općini to dogodi, odnosno bez obzira iz koje stranačke opcije dolaze gradonačelnici ili načelnici. Posebno ga je zasmetalo vrijeđanje načelnika Miholića na osobnoj razini s obzirom na sve što je on kroz Domovinski rat napravio.

"Vrijeđati na osobnoj razini čovjeka koji je bio zapovjednik 103. zagorske brigade u 'Oluji' i koji je čitav rat proveo u 4. i 7. gardijskoj brigadi je neprihvatljivo", istaknuo je Kolar. Poručio je da tako ne može i ne smije funkcionirati ni jedna institucija u RH-a, odnosno da ne smije biti izložena takvoj vrsti pritiska. Kolar očekuje javnu ispriku odgovornih za vrijeđanje i fizički napad ali i da institucije odrade svoj posao.

Načelnik Miholić rekao je da su nakon sjednice on, njegov zamjenik i vijećnici ispred zgrade Općine dočekani povicima "smradovi" i "gamadi". Dodao je da se na prosvjedu nalazilo "desetak do petnaestak osoba od kojih je većina imala tamne kapuljače".

"Počela su drastična vrijeđanja. To je sličilo više na linč", rekao je Miholić. Drži da se ovdje ne radi sukobom političke opcije na vlasti i oporbe, ali tvrdi kako je "činjenica da je prosvjed podržala Općinska organizacija HDZ-a". Dodao je i da on kao načelnik nije dobio nikakvu informaciju o održavanju skupa koji je bio prethodno prijavljen kod nadležnih institucija. Zaključio je kako je sve u konačnici eskaliralo divljačkim napadom na njegovog zamjenika Mikuleca s pokušajem gušenja i životnom prijetnjom.

Sve je prijavljeno policiji

Kazao je i kako je sve prijavljeno policiji koja je brzo reagirala. Spomenuo je i Čehulića za kojeg drži da je najvjerojatnije bio predvodnik cijele te priče i da je danima prije obilazio vijećnike i nagovarao ih da ne podrže izmjene prostornog plama.

Sam Mikulec kazao je kako ulazeći u politiku nije očekivao da će se nešto ovako dogoditi.

"Ja nisam od onih ljudi koji bi išao u sukobe i koji bi se fizički obračunavao. Prema tome morao sam potražiti policijsku zaštitu kako se ovo ne bi ponovilo i da se ne bi nešto dalje dogodilo", rekao je zamjenik Mikulec. Drži da je ovo situacija koja mora dobiti prostora u javnosti kako se takvo nešto ne bi danas-sutra nekome drugome dogodilo.

Istaknuo je kako je dobro što nitko od vijećnika nije reagirao i da nije došlo do daljnje eskalacije, ali mu nije drago što je to doživio od osobe s kojom je odrastao i koju jako dobro poznaje. Kazao je i da do danas još nije stigla isprika sa suprotne strane.

Za kraj je Miholić, odgovarajući na novinarsko pitanje tko je sve bio na prosvjedu, kazao kako ima informacije da dio ljudi nije s područja Zlatar Bistrice. (Hina)