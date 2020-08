Nakon nekoliko slučajeva uhićenja pedofila koji su na plažama snimali i fotografirali djecu bez odjeće oglasila se Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba koja je objavila apel, ali i savjete roditeljima što mogu učiniti kako bi zaštitili svoje dijete.

Policija je u Rovinju uhitila njemačkog državljanina koji je snimao i fotografirao djecu bez odjeće. Mediji su nedugo nakon toga, izvijestili kako je rovinjska policija uhitila Talijana i Austrijanca koji su na plaži snimali golu djecu mobitelom i kamerom u satu.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba nakon toga je objavila apel roditeljima. Ravnateljica Poliklinike Gordana Buljan Flander objavila je savjetnik što roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili svoje dijete.

"Bez namjere da radim paniku, želim upozoriti roditelje da seksualni zlostavljači traže mjesta gdje su im djeca dostupna, ako ne za fizički kontakt, onda barem za fotografiranje odnosno snimanje videa, s obzirom na to da im i slike djece mogu poslužiti za seksualno uzbuđenje.

Seksualni zlostavljači djece imaju četiri tipične karakteristike. Prva je da vole biti u društvu djece, vole djecu, emocionalno im je zadovoljstvo družiti se s djecom.

Druga je da svoje seksualne potrebe ne mogu zadovoljiti u odnosu s drugom odraslom osobom, iako je 52 % seksualnih zlostavljača djece u braku.

Treća je da mogu imati fiziološku reakciju potaknutu već i samom prisutnošću djeteta ili pogledom na sliku ili video djeteta koje ih uzbuđuje, bez obzira na to je li dijete odjeveno ili ne, ili čak samim maštanjem o tom djetetu.

Četvrta je karakteristika da imaju lošu kontrolu impulsa ili koriste alkohol i drogu za smanjivanje inhibicija. To ne znači da alkohol sam po sebi izaziva seksualno zlostavljanje, već da zlostavljači koriste alkohol i drogu kako bi se ohrabrili da učine ono što žele, a protivno je društvenim normama. Alkohol i droga im zapravo smanjuju kontrolu ponašanja.

Što su djeca mlađa i nevinija, to su seksualnim zlostavljačima uzbudljivija

S obzirom na to da seksualni zlostavljači danas imaju razne suvremene tehnologije na raspolaganju, ne bismo trebali djecu izlagati golu niti na plažama niti objavom takvih njihovih fotografija i/ili videa na društvenim mrežama. Najbolje je da se djeca uopće ne pojavljuju gola odnosno bez kupaćih gaćica na plaži niti uopće izvan kuće jer ih ne možemo zaštititi od skrivenih kamera (primjerice u penkali, u ručnom satu itd.) koje mi ne možemo ni primijetiti.

Govorim to želeći upozoriti na ono što većina ljudi uopće ne može pojmiti – da se odrasla osoba može seksualno uzbuditi na malo dijete. A ljeto je vrijeme kad zlostavljačima dajemo prilike.

Kad govorimo o seksualnom zlostavljanju djece, ljudi obično misle da je riječ o djevojčicama i dječacima pubertetske dobi. No činjenica je da se seksualni zlostavljači djece uzbuđuju na naivno i nevino. Dakle, što su djeca mlađa, to su seksualnim zlostavljačima primamljivija. Što su djeca mlađa, to su njihove "gole" fotografije i videosnimke na tržištu dječje pornografije "vrjednije i traženije".

Istraživanja su pokazala da je 30 % osuđenih za posjedovanje dječje pornografije i uživo zlostavljalo djecu. Ako ne mogu doći do djeteta uživo, onda koriste slike djece za seksualno uzbuđenje. Povezuju se putem interneta i razmjenjuju takve sadržaje. Svaki pogled na to snimljeno razodjeveno dijete s namjerom seksualnog uzbuđenja novo je zlostavljanje tog djeteta.

Podučite djecu metodama samozaštite

Ponavljam, jako je važno je da i mi i djeca znamo da seksualni zlostavljači djece ne izgledaju kao čudovišta i ne piše im na čelu kakve su im namjere. To su ljubazni ljudi koji znaju kako prići djeci, koju glazbu slušaju, koje filmove gledaju, koje igrice igraju… i kako o tome razgovarati s njima. Zato je veoma važno djecu podučiti metodama samozaštite i razvijati povjerenje između roditelja i djece kako bi im se dijete povjerilo.

Djeci treba objasniti da njihovo tijelo pripada samo njima, da ih nitko ne smije slikati bez dopuštenja roditelja, da ih nitko ne smije dirati, treba postaviti pravila dobrog i lošeg dodira, objasniti da im nitko ne smije gledati, slikati niti dirati intimne dijelove tijela, niti tražiti od njih da diraju ili gledaju tuđe intimne dijelove tijela. Djeci treba objasniti što se podrazumijeva pod pojmom neznanac, ali da seksualno zlostavljanje ne čine samo neznanci, te kako reći NE usprkos tome što ih učimo pristojnosti.

Djecu treba podučiti da je, kad se osjećaju ugroženo i uplašeno, zbunjeno i neugodno, važnije reći NE i pobjeći nego biti pristojan. Također im treba objasniti razliku između dobre i loše tajne. Na primjer, loša tajna je ona koja nam čini da se osjećamo nelagodno što nešto skrivamo, za razliku od dobre tajne kada pripremamo mami iznenađenje – poklon za rođendan.

Seksualno zlostavljanje djece ne smije biti obavijeno tajnovitošću, kako bi dijete moglo iskreno i slobodno razgovarati s roditeljima. Roditelji se ne trebaju plašiti takvih razgovara jer samo informacija i edukacija sukladna dobi i razvoju djeteta štite dijete. Ako djeca nemaju prave informacije od roditelja i učitelja o opasnosti seksualnog zlostavljanja i ako je to tabu-tema, tada ostavljamo prostor pedofilima da ih oni poduče na svoj način.

U svojoj dugogodišnjoj praksi radila sam s više od 1600 seksualno zlostavljane djece, što u Hrvatskoj, što u nekim drugim državama tijekom specijalizacije, te sam od "svoje" djece čula razna objašnjenja kojima su im zlostavljači opravdavali to što im rade, poput: "Tako se pokazuje ljubav između oca i kćeri", "To rade svi u Švedskoj", "Bolje da te podučim ja nego neki balavac"… Radeći tretman s zlostavljačima u jednom zatvoru u Americi, čula sam razne njihove racionalizacije za seksualna zlostavljanja djece poput: "Nije došlo do penetracije, pa to onda nije seksualno zlostavljanje", "I njoj je bilo lijepo, i ona je uživala"…

Posebno želim upozoriti roditelje da ne stavljaju gole slike djece na društvene mreže. Nekad su slike male djece na plaži bez kupaćih gaćica bile uobičajene jer nismo znali ono što danas znamo.

Danas kad sve ovo znamo, zaštitimo djecu! Kad jednom postavimo takvu sliku ili video djeteta na internet, nemoguće je kontrolirati gdje ta slika ili video može završiti.

Roditelje često pitam kako bi se oni osjećali da sad netko uzme njihove stare slike iz albuma dok su bili djeca i snimljeni su goli pa da sad te slike pokazuje prolaznicima na ulici.

Ne bi se osjećali ugodno, kao što se vjerojatno ni njihova djeca neće osjećati ugodno s tim slikama kad odrastu.

Cijeli apel Poliklinike pročitajte OVDJE.