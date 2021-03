Od sprovodnoga kiča gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića preko lokalnih izbora, Plenkovića pa sve do Zlatka Cice Kranjčara. Ovo je tjedni pregled najvažnijih događanja u zemlji.

Gradonačelnik Milan Bandić je ispraćen na Mirogoju, uz puno što stvarne što hinjene žalosti i ponešto sprovodnoga kiča ispraćena je i već stvorena areola finalista u drugome krugu, a možebitno i sedmi put izabranog gradonačelnika. Njegova iznenadna smrt stvorila je zbrku u ritmu zagrebačke političke scene. Pa se u friškom Bandićevom ''post mortem'' vremenu odlučio kandidirati Miroslav Škoro.

Ako je kandidatura Miroslava Škore planirana onda je nejasno zbog čega je slogan prepisan iz jedne kampanje za lokalne izbore u Vojvodini. Što se u svo to vrijeme planiranja u Domovinskom pokretu nisu mogli sjetiti nečega pametnijeg od plagijata na brzaka. Podsjetilo nas to na kampanju HDZ-a iz 2015. te kad su izborni slogan i dizajn plakata prepisali od jednog kandidata iz susjedstva točnije Prnjavora.

Za bilo kakve ozbiljnije predikcije je još rano. Trenutačno je i dalje najstabilniji Tomislav Tomašević iz Možemo!, za njim je Joško Klisović iz SDP-a, koji inače ne ostavlja dojam neke strasti za tom pozicijom, zatim Davor Filipović iz HDZ-a i Vesna Škare Ožbolt koja zapravo jedina od ovih kao desnijih, ima ozbiljan politički životopis od uspostave neovisnosti pa nadalje

Sve u svemu, izbori za Zagreb od gradonačelnika do sastava skupštine će dosta ovisiti o izlaznosti. Vidjeti ćemo hoće li ikoga istaknuti stranka pokojnoga Bandića koji je izbore dobivao na manjoj izlaznosti i šarolikom, u biti, ideološki ne baš nešto obojanom biračkom tijelu od Kozari puteva do Sopnice Jelkovca, od Bistričkog svetišta do ''po šumama i gorama'', a preko svih mogućih zaposlenih u gradskim službama.

Od njega bi svi ovi mogli učiti kao komunicirati s tzv. malim čovjekom, a mi svi skupa dobro na izborima trebamo procijeniti je li osoba koju zaokružujemo osoba za boljitak grada ili za nove kombinacije na enormnom gradskom novcu, nove ugovore, nove poslove i nove kumove.

