Razorni potresi koji su pogodili Hrvatsku u 2020. godini, uz veliku materijalnu štetu i gubitak života, sa sobom nose i jednako devastirajuće posljedice po mentalno zdravlje. Razgovarali smo sa psihologinjom Helenom Rašić Radauš, koja je objasnila kako se naučinkovitije boriti protiv toga te što je za sve one koji su pretrpjeli traumu sada najvažnije.

Nakon što je niz potresa ove godine pogodio Hrvatsku, od kojih su oni u Zagrebu (22. ožujka, 5,5 po Richteru) te okolici Siska i Petrinje (29. prosinca, 6,2 po Richteru) bili najgori, suočavamo se sa strašnim posljedicama. Osim izgubljenih života i razorenih domova, potresi su za sobom ostavili i možda manje vidljive, ali jednako opasne posljedice – one po mentalno zdravlje.

Niz je svjedočanstava ljudi koji žive u potresima najpogođenijim krajevima, ali i onih koji su bili udaljeniji od epicentra i fizički nisu pretrpjeli neku štetu, u kojima se ističe kako neprestano osjećaju nepostojeće potrese, ljulja im se tlo pod nogama, strepe od svakog jačeg zvuka, a neki opisuju i kako im je oslabio vid, sluh ili navode neke druge promjene.

Ovim smo povodom razgovarali s psihologinjom Helenom Rašić Radauš, koja je objasnila zbog čega dolazi do takvih reakcija te kako se s njima najučinkovitije boriti.

"Potres je, bez sumnje, traumatski događaj. Osobe koje su pogođene potresom - što su mu bliže, to raste intenzitet i učestalost teškoća nakon najvećeg udara - doživljavaju širok skup simptoma koji mogu trajati dugo, koji mogu biti jako intenzivni, koji mogu onemogućavati svakodnevno funkcioniranje i s kojima se jako teško nositi. Posebno je važno naglasiti dvije stvari - prvo, petrinjski potresi dogodili su se nakon razornog potresa u Zagrebu u ožujku, zbog čega su svi Zagrepčani doživjeli ovaj potres kao vrlo intenzivan podsjetnik na onaj raniji, a i samo područje na kojem su se potresi dogodili još uvijek je obilježeno ratnim događanjima.

Izgubljeni su životi, zbog čega je dodatno pogođen još veći broj osoba koji su izgubili najbliže voljene osobe, prijatelje, susjede i kolege. Osobe koje su ranije proživjele traumatski događaj, poput ratnih stradavanja, mogu značajno teže doživjeti nove traumatske događaje.

Osobe koje doživljavaju jaku ponovnu aktivaciju simptoma anksioznosti i depresivnosti zbog ranije traume koje može biti i sasvim druge prirode, niti ne moraju biti geografski tako blizu epicentru.

Poznata nam je retraumatizacija kao nešto što jako otežava oporavak osobama koje su proživjele traumu, a potresi imaju tu ružnu stranu da pojava sama po sebi nužno nosi stalnu retraumatizaciju - kroz učestalo ponavljanje potresa, odnosno aftershockove.

Gotovo je nemoguće zacijeliti u potpunosti dok vam je svakodnevica ispresijecana podsjetnicima na traumu kroz učestala podrhtavanja.

Mi živimo na području kojem potresi nisu u kolektivnoj svijesti kao neka bliska i realna opasnost, odnosno nisu bili i novi su nam i nepoznati. S obzirom da su nepredvidljivi i ponavljajući, to čitav naš sustav dovodi u stanje potrebe za stalnim osluškivanjem kada će se ponovno dogoditi, hoćemo li ponovno biti ugroženi i moramo li ponovno bježati.

Nakon prometne nesreće, možemo se bar neko vrijeme odvojiti od prometa i polako se vratiti u automobil. Nakon potresa, nemamo svi mogućnost otići u područje za koje do neke mjere bar znamo da neće biti obuhvaćeno aftershockovima.

Phantom earthquakes (i.e. earthquakes which only exist in the mind of people) is a phenomena reported by psychologists and it can affect people during an aftershock sequence

It is linked to anxiety and being on alert, slightest shaking/ noise (like a car) being confused with EQ https://t.co/w4Lh366CJ1