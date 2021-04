Nakon lavine javnih napada na djelatnike i cijeli sustav socijalne skrbi Provjereno kroz ispovijesti dvije socijalne radnice donosi i drugu stranu priče.

Dolaze iz dva različita mjesta, jedna s pet, druga s deset godina staža, tijekom kojih su doživjele baš sve – od prijetnji da će na njihov centar baciti bombu do pokušaja napada nožem.

Na njima je velika odgovornost rada sa svim skupinama ljudi - ovisnicima, nasilnicima, psihički oboljelima, starima i djecom. Istovremeno su prozivani ubojicama, otimačima djece, uhljebima, vide ih kao bagru na državnoj sisi i zločeste babaroge. No upravo su oni, kažu, ti koji godinama ukazuju na probleme i traže promjene.

"Verbalna agresija je nama svakodnevica i mi to možemo razumjeti jer su oni u nekakvom teškom životnom periodu i jednostavno drugačije ne znaju reagirati. Ali kad to dođe od nekakvih vladajućih struktura koje kritiziraju, a nisu spremne na promjenu, onda je to problem. Onda vas to frustrira", kaže za Provjereno jedna od sugovornica.

U sustavu im nedostaje 1700 stručnih djelatnika, od toga 700 socijalnih radnika. Čak i da ih zaposle, u nekim ih centrima ne bi imali gdje posjesti, nedostaju službena vozila, a korisnika je sve više i više. U okolnostima manjka zaposlenih rade po prioritetima, drugim riječima - gase vatru da stvar ne eskalira. Rijetko ima prostora za sustavan rad savjetovanja, kažu, ili podrške popratnih institucija koje bi trebale biti pomoć socijalnim radnicima.

"Znaš da ga trebaš možda usmjeriti u nekakav tretman obiteljskog savjetovanja, a ne znaš gdje. Znaš da trebaš smještaj za dijete koje ima psihičke poteškoće, a nemaš ga gdje smjestiti. Znaš da trebaš izdvojiti dijete iz obitelji, a za njih nemaš mjesta. I onda si bespomoćan", tvrdi sugovornica i dodaje: "I to kad mi netko kaže - ti si uhljeb, a moje radno vrijeme nije od 7 do 3. Mi imamo i dežurstva, i kad odemo na godišnji uvijek smo, barem tu kod nas, jedna drugoj dostupne. Jer ja kad odem na godišnji moje poslove u slučaju potrebe odrađuje kolegica. Ona u tom trenutku nema 200 korisnika, ona ih ima 400."

Ipak, uvijek su, kažu, na meti kritike i prozivanja, uvijek njihov posao netko drugi zna bolje od njih samih, pa se i u javnosti tako stvaraju krivi stavovi. Primjerice, kada u cilju pomoći dijete izdvoje iz obitelji, na njih se gleda kao da ga otimaju roditeljima i događa se konflikt.

"Mi smo percipirani kao da dajemo udomiteljima djecu da bi oni na djeci zaradili", kaže za Provjereno djelatnica i dodaje: "Netko je izračunao da je njihova satnica 5 kuna. Tko će se za 5 kuna 365 dana u godini, 24 sata dnevno brinuti o djetetu koje nije njegovo?"

Cijelu priču pogledajte u večerašnjem Provjerenom na Novoj TV.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr