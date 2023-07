U Hrvatskoj su oni trenutačno najtraženiji: "Nemamo kapaciteta da sve to obradimo. Ne znam tko će to pokriti"

Iz zraka se najbolje vide posljedice razorne oluje. Sve službe i dalje su na terenu peti dan zaredom. U podne su bila 33 stupnja, ali nitko ne pita može li se. Mora se.

Tatjani je odletio krov pa prokišnjava u kuću. Vatrogasci su dio sanirali, a dio mora sama, ali nema novca ni radnika.

"Živjet ću tu dok mi ne padne kuća na glavu, ja nemam gdje drugdje. Svima nam je teško, tko je god oštećen, svima nam je teško", kaže Tatjana Kovačević iz Novske kroz suze.

Nema krovopokrivača pa pomažu prijatelji i kumovi. Krovopokrivače ne mogu čekati po mjesec dana jer se najavljuje nova kiša.

"Mi nismo krovopokrivači, ali imamo nekog stanovitog iskustva pa pomažemo frendovima", kaže Pajo.

Vatrogasci se trude što bolje sanirati krov da ljudi ne moraju zvati građevinske tvrtke, ali nedostaje i materijala.

"Ima dosta slučajeva gdje su krovovi stari, letva je trula. Napravimo što možemo samo da ne prokišnjava u kuću", kaže Aleksandar Miličević iz JVP-a Novska.

Kuća Ivanova oca izgleda kao da je kroz nju prošao tornado. Radnike nije tražio jer zna da ih nema.

"Došli su mi rođaci pomoći ovaj dio prekriti", rekao je Ivan iz Lipovljana.

Problem manjka krovopokrivača nije od jučer, kaže vlasnik građevinske tvrtke reporterki Dnevnika Nove TV.

"Isto smo i sami kao društvo krivi. Potiču samo gimnazije, elitne škole, a zanemarili smo sustav obrazovanja majstora i u biti se današnja djeca srame ići u te škole", smatra građevinar Dragan Martinović.

Ove školske godine za krovopokrivača ukupno se obrazovalo 13 učenika. Brojka je mala, ali veća nego prije dvije godine, kada ih je bilo samo 5.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović o problemu je razgovarala s Ivanom Markanovićem, krovopokrivačem iz Hrvatske udruge krovopokrivača.

"Neki krovovi koji su dobri su letjeli, treba pripaziti na izvođenje radova. Prvih nekoliko dana bilo je stotinjak poziva, sad je to opalo, nemamo kapaciteta da sve to obradimo. U potresu smo tek na sredini, kasnimo na sve strane, ne znam tko će to pokriti", kaže Markanović.

"Sustav je dugo zanemarivao školovanje. Mlade ne zanima jer je teško i opasno, roditelji ne žele da im se djeca pentraju po krovu", kaže krovopokrivač i dodaje kako nismo ni uvezli kvalitetnu radnu snagu.

I od ovih 13 koji su se školovali, kaže, upitno je tko će ostati raditi u Hrvatskoj.

"Nema dodatnih stimulacija da ostanu tu raditi, eventualno ako netko od oca naslijedi tvrtku ili obrt. Ako od tih 13 tri ili četiri ostanu, bit će dobro", kaže Markanović.

Onima koji sami pokušavaju sanirati krovove i postaviti cerade poručuje da to naprave uz maksimalne mjere opreznosti, ako baš moraju, ali da ipak pokušaju angažirati profesionalce.

Reporterka Dnevnika Nove TV javila je i kako Zagrepčani koji nemaju krov nad glavom mogu prenoćiti u hostelu Arena.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



