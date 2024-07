Je li nestabilno vrijeme iza nas? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Promjenu vremena donosi nam atmosferski poremećaj i hladniji, vlažan zrak koji će se nekoliko dana zadržavati nad našim dijelom Europe. Najnestabilnije je u ponedjeljak navečer u kopnenim krajevima te u utorak tijekom dana, prije svega na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Potom će vrijeme biti povoljnije, prema vikendu i sunčanije, ali ne i posve stabilno.

Novo jutro promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mogućnost olujnog nevremena stoji za područje Jadrana i unutrašnjost Dalmacije. Stoga je na snazi i meteoalarm upozorenje. Vjetar na kopnu slab do umjeren sa sjevera, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak: južnije u početku i jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, a na Jadranu većinom između 19 i 24 stupnja.

Poslijepodne se u središnjoj Hrvatskoj sa sjeverozapada očekuje postupno smanjenje naoblake i prestanak oborine. Puhat će slab do umjeren sjeverac uz koji će dnevna temperatura biti ugodna, od 23 do 25 stupnjeva. I u Slavoniji i Baranji poslijepodne slijedi postupno smirivanje vremena i kidanje naoblake.

No može još biti i ponekog lokalnog pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, temperatura većinom oko 23, 24 stupnja. Na sjevernom Jadranu također još poneki pljusak i u poslijepodnevnim satima, kao i u gorskoj Hrvatskoj gdje će se zadržati promjenjivije, no ukupno i ovdje će vrijeme biti povoljnije u drugom dijelu dana. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura u gorju oko 20, a na sjevernom Jadranu između 25 i 28 stupnjeva.

U Dalmaciji, a poglavito na jugu do kraja dana stoji mogućnost za grmljavinske pljuskove i olujno nevrijeme. Puhat će umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti uglavnom između 24 i 28 stupnjeva. More se prilično zagrijalo, sve češće mjeri se 26 ili 27 stupnjeva. U ponedjeljak je u Splitu u 14 sati bilo je čak 28. Uz promjenjivije vrijeme UV indeks će u utorak u većini zemlje biti umjeren, no ponegdje ipak i visok, obzirom da će se poslijepodne već razvedravati. U srijedu nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uglavnom suho, no ne i posve stabilno vrijeme.

Više sunca bit će u četvrtak, no bit će i mogućnosti za malo kiše ili pljusak. Od petka stabilnije, sunčanije te uz porast temperature. Na Jadranu će sunčana razdoblja sredinom tjedna biti učestalija, a u drugoj polovici tjedna sunčano će već i prevladavati. Bura će u srijedu slabjeti, pa će od četvrtka puhati uglavnom sjeverozapadnjak, a uz obalu ponegdje i jugozapadnjak. Na moru svih dana toplije nego na kopnu, a prema vikendu će ponovno mjestimice biti i vruće. Vikend nam nosi sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme: prema trenutnim proračunima, slično bi se trebalo nastaviti i u sljedećem tjednu.

