Za vikend ponovno sunčano i toplo, ponegdje i sparno. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić

Fronta koja nam je posljednja dva dana donijela mnoge nestabilnosti, jake pljuskove i pokoje nevrijeme, od večeras brzo odmiče na istok, a iza nje tlak zraka naglo raste, odnosno jača nam anticiklona, a to znači - stabilizaciju.

U petak će već od jutra biti sunčano, u mnogim krajevima i vedro. Samo je mala mogućnost za kraće, lokalne pljuskove na dubrovačkom i konavoskom području. Na kopnu je pak mjestimice moguća magla, osobito uz Savu i Unu, no zadržat će najdulje do sedam sati. Vjetar će na kopnu biti slab, malo vjetrovitije bit će samo u Slavoniji, tamo i umjeren. Dok će na obali puhati umjerena do jaka bura i tramontana. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 11 na kopnu te od 14 do 19 na obali.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice do pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku. Znači, nešto će se malo naoblačiti naspram jutra. Pri tome je vrlo mala mogućnost za kratak pljusak u Zagorju i Međimurju kasno popodne i navečer. Temperatura će danju biti viša nego danas, uglavnom od 23 do 25, dakle bit će ugodno toplo, sa slabim jugozapadnim vjetrom. I u Slavoniji će poslijepodne biti sunčano i ugodno toplo, uz malo oblaka. Vjetar koji će ujutro puhati umjereno, od sredine dana će slabjeti, a temperatura će rasti do 24, 25 Celzijeva stupnja. Sunčano će biti i u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici. Prolazno uz malo oblaka. Pri tome u poslijepodnevnim satima u Lici postoji vrlo mala mogućnost za kratak pljusak. Na moru će zapuhati slab do umjeren maestral, sve do zalaska sunca, uz maksimalnu temperaturu 24-25. U gorju malo svježije, od 18 do 22.

Obilja sunca bit će sutra i u Dalmaciji, samo uz malo oblaka, i za razliku od danas, bez pljuskova. Ovo će biti najsunčaniji i najtopliji dio Hrvatske, uz 25 do 29 Celzijevih stupnjeva. Ugodno će rashlađivati maestral koji će puhati većinom umjereno, a na jugu povremeno i jako. Sad je već ugodno i za kupanje, temperatura mora je između 23 i 25, a sljedećih će dana još malo rasti. Samo sutra u Dalmaciji može malo ometati taj vjetar - ujutro dakle umjerena do jaka tramontana, a kasnije maestral.

Krajem tjedna i početkom novog na kopnu će biti pretežno sunčano, vruće i sparno. Svakim danom malo toplije. Maksimalna temperatura bit će od 27 do 30. Lokalno će ipak biti kraćih pljuskova. Mogući su u noći sa subote na nedjelju u središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj. Zatim u nedjelju i ponedjeljak poslijepodne i drugdje. I na obali sunčano i vruće sljedećih dana, često i vedro, pa treba pripaziti na sunčevo zračenje. Sad smo u danima blizu ljetnog solsticija kad je ono najjače, pa je lako dobiti opekline na koži, osobito kad vjetar fino ublažava vrućinu kao što će to biti ovih dana. Prolazno će zapuhati slabo do umjereno jugo. Temperatura će noću i rano ujutro biti oko 19, a danju do 30.

Vikend će dakle u cijeloj Hrvatskoj biti sunčan, vruć, pa i pomalo sparan. U noći sa subote na nedjelju te tijekom nedjelje može biti kraćih lokalnih pljuskova, osobito na sjeveru zemlje, u Zagoru, Međimurju i Podravini. Međutim ti pljuskovi i kiša će ipak biti znatno rjeđi nego što je to bilo posljednjih dana.

