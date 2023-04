Na konstituirajućoj sjednici varaždinskog Gradskog vijeća u četvrtak izabrani su predsjednik Vijeća, potpredsjednica te članovi pojedinih tijela, a sjednica je održana nakon nedavnih izvanrednih izbora na kojima je SDP osvojio natpolovičnu većinu odnosno 12 od ukupno 21 vijećnika.

Za predsjednika Vijeća izabran je 25-godišnji SDP-ov Lovro Lukavečki predsjednik Foruma mladih SDP-a na nacionalnoj razini. Za prvu potpredsjednicu vijeća izabrana je SDP-ova Gordana Marsenić dok članovi oporbe nisu predložili kandidata za drugo potpredsjedničko iz redova predstavničke manjine.

Mladi predsjednik Gradskog vijeća smatra da je njegovo imenovanje potvrda da SDP stavlja naglasak na mlade. Dodao je da je ovo za njega velika odgovornost i čast i da se osobno neće mijenjati već će i dalje biti uporan i dosljedan.

Cilj mu je da kao predsjednik vrati povjerenje građana u tu instituciju i da rad vijeća opet približi građanima. Osobno je za kvalitetnu komunikaciju te tolerantnu atmosferu i međusobno uvažavanje.

Gradonačelnik Neven Bosilj čestitao je vijećnicima na preuzetoj dužnosti. Ustvrdio je da Vijeće ima novih devet članova koji dosada nisu bili u njemu te očekuje da to bude novi put u radu vijeća.

"Očekujemo da ćemo dobro surađivati puno bolje nego je to bilo u prošlom sazivu. Moram naglasiti i da imamo jednog od najmlađih predsjednika vijeća. Svi govore da su mladi budućnost, no, kod nas su mladi sadašnjost i to je jedna od glavnih poruka izbora", rekao je po završetku konstituirajuće sjednice Bosilj.

Rješavanje problema 120 tisuća tona baliranog otpada

Kasnije je u izjavi za medije najavio novu sjednicu Gradskog vijeća idućeg petka kada bi se, po njegovim riječima, trebao usvojiti proračun. Najavio je i skoro donošenje odluke o zaduživanju za rješavanje problema oko 120 tisuća tona baliranog otpada na južnom ulazu u grad. Očekuje da će se prve bale početi odvoziti u rujnu.

Na nedavno održanim izvanrednim izborima za varaždinskog Gradsko vijeće samostalna lista SDP-a osvojila je većinu odnosno već spomenutih 12 od 21 vijećnika koliko ukupno broj Gradsko vijeće. Nezavisna lista bivšeg gradonačelnika Ivana Čehoka osvojila je 4 mandata, HDZ 3 te Nezavisna lista Dubravke Novak i Reformisti Radimira Čačića po jedan mandat.

Izvanredni izbori u Varaždinu održani su jer Gradsko vijeće nije prihvatilo proračun za 2023. godinu. Na sjednici održanoj posljednjeg dana studenog prošle godine za prijedlog proračuna glasalo je 5 vijećnika iz redova SDP-a i 2 vijećnika Narodne stranke Reformisti dok je njih 11 bilo suzdržano ili protiv.

Riječ je o dvoje vijećnika HDZ-a, pet vijećnika Nezavisne liste Ivana Čehoka, dvoje nezavisnih vijećnika te isto toliko vijećnika platforme Budimo grad.