Budućnost Hrvatskih šuma i dalje tema za vladajuće. Doduše, za Domovinski pokret čini se više nego za HDZ.



"To je kao i u obitelji, znate da žena i muž razgovaraju o svim temama, pa tako i ovo, jednostrane neke odluke - niti ih je bilo niti je to bila tema, tema je to postalo nakon ove pucnjave. Na stranačkim tijelima uopće nismo razgovarali o tome", izjavio je Ante Sanader iz HDZ-a.

Bivša ministrica poljoprivrede pritom opovrgava optužbe Josipa Dabre da u njenom mandatu nije bilo nadzora poslovanja Hrvatskih šuma.

"U tom mandatu je sustav kontrola značajno poboljšan, da smo imali desetke i desetke revizija. Bilo je raznih prijava, ali surađivali smo - i to moram reći - dobro s Upravom koju vodi gospodin Dujić", izjavila je bivša ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Kako ovakav stav utječe na držanje šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, kao i komentare oporbe, pogledajte u videprilogu reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića.

Pročitajte i ovo KONAČNO PUŠTENI Oslobođenje u sklopu primirja u Gazi: Hutisti pustili 25 pomoraca iz pet zemalja

Pročitajte i ovo nakon privođenja Hrvatica Grlić Radman: "Uputit ćemo prosvjednu notu Srbiji. Revidirat ćemo preporuku o putovanju Hrvata u Srbiju"