Najstarije hrvatsko marijansko svetište posjetit će i premijer: "Prva misa je u šest sati ujutro, to odgovara onima koji rano krenu"

"Večeras je u tijeku posljednja misa uoči blagdana Velike Gospe. Tri dana trajale su takve večernje mise", rekao je u javljanju uživo iz najstarijeg hrvatskog marijanskog svetišta reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

Reporter je razgovarao s gvardijanom trsatskog svetišta fra Krunoslavom Kocijanom.

"Naše svetište je posebno po tome što čuva tradiciju u boravku nazaretskoga doma. Smatra se da je 1291. godine stigla kućica u kojoj su živjeli Isus, Marija i Josip - boravila ovdje tri godine i sedam mjeseci, a onda je iznenadno, čudesno kako je i došla prenesena u Loretto u Italiju preko Jadrana", objasnio je.

Od političara, najavljeno je da će doći predsjednik Vlade Andrej Plenković u čijoj će pratnji vjerojatno biti i ministri, doći će zamjenica primorsko-goranskog župana Marina Medarić i zamjenici gradonačelnika grada Rijeke Sandra Krpan i Goran Palčevski.

Prva misa na blagdan Velike Gospe je u šest sati ujutro. "To odgovara onima koji rano krenu, još za mraka pa pješke dođu do svetišta. To im je kao zavjet".

Onda je misa u sedam, osam, devet i u deset kada je središnja jutarnja sveta misa koju predslavi provincijal fra Milan Krišto.

Prijepodne je misa još u 11:30, a večernja svečana hodočasnička sveta misa je u 18:30 koju predslavi mons. Mate Uzinić", ispričao je fra Kocijan.

